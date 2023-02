Reformes des retraites : de 7 à 77 ans, une mobilisation intergénérationnelle à Auxerre

Corentin, du haut de ses 6 ans, est venu manifester avec son père, une pancarte à la main. "Il y a écrit dessus: 'Macron t'es bête et méchant' et de l'autre côté: 'ta réforme, on n'en veut pas". Et quand on lui demande pourquoi il est présent dans le cortège, place des Arquebuses: "Pour que Macron, il arrête d'être méchant et qu'on ne veut pas de sa loi."

Pour son papa, Nicolas, il est important d'associer son fils à cette mobilisation, qui selon lui, le concernera à plus ou moins long terme. "On lui fait comprendre que la vie c'est pas facile, que les richesses sont pas répartis comme il faudrait et qu'il faut défendre ses droits et ses acquis."

"Moi, j'ai rien compris" - Timéo, 10 ans.

Des familles avec des enfants en bas-âge dans des poussettes, d'autres un peu plus âgés battent également le pavé, sans forcément trop comprendre les enjeux. "Moi, je n'ai rien compris", glisse dans un sourire Timéo. Son père Olivier, syndicaliste CGT a tenté de faire de la pédagogie, mais il le concède, difficile de trouver les bons mots: "C'est compliqué d'expliqué à dix ans que c'est pour sa fin de carrière, de lui dire qu'il risque de perdre beaucoup d'avantages, et d'argent. Mais, il faut commencer jeune."

Environ 2500 manifestants étaient présents dans le cortège à Auxerre, samedi, pour protester contre la réforme des retraites. © Radio France - Julien Froment

Un peu plus loin, Léonie 21 ans, est venue accompagner sa maman: "Je suis infirmière, je commence ma carrière et c'est un métier difficile, un milieu physique, on pousse des chariots, on s'occupe des patients, j'ai un peu conscience que cette réforme n'est pas bonne, c'est important pour moi de venir manifester, d'autant plus que ce n'est pas très avantageux pour les femmes. Et c'est important d'être là pour soutenir mes parents, mon entourage". Et sa mère Lydie d'enchainer: "c'est la première fois que je manifeste avec ma fille, les anciennes générations doivent soutenir les nouvelles qui vont être complètement impactées par cette réforme."

Un moment "d'unité familiale"

Iris elle a 22 ans, et a déjà manifesté avec sa mère à Paris pour le climat. Cette fois-ci, elles battent le pavé ensemble contre la réforme des retraites et apprécie ce moment de partage. "C'est un moment d'unité familiale. On partage les mêmes choses, les mêmes valeurs, et cela permet de partager des sentiments communs, c'est cool de pouvoir manifester en famille."

Une contestation intergénérationnelle loin de s'essoufler, à Auxerre, plus de 2500 personnes étaient dans les rues contre la réforme des retraites..