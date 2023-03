Réformes des retraites : de nouveaux blocages, Emmanuel Macron s'exprime à 13h, le fil rouge de la journée

Deux jours après le rejet, à 9 voix près, d'une des motions de censure déposées lundi contre le gouvernement, le président Emmanuel Macron doit s'exprimer dans une interview télévisée à 13h sur TF1 et France 2, ce mercredi. Ce sera sa première prise de parole après le passage sans vote, via le 49.3, de la réforme des retraites. Ce mercredi matin, des blocages et barrages routiers sont à nouveau en place dans plusieurs régions de France, après une nouvelle soirée de manifestations tendues. Suivez la journée avec France Bleu.

L'essentiel

De nouveaux blocages ce mercredi

Blocages et barrages routiers

Comme chaque jour, de nombreux blocages ont lieu en Bretagne, que ce soit sur les routes ou autour des dépôts de bus des villes. La voie expresse de Morlaix est bloquée, alors qu'aucun bus ne circule à Vannes et Lorient.

Au Havre, l’accès à la rocade nord depuis l’aéroport est bloquée par plusieurs barrages de manifestants.

Dans le Vaucluse, la zone d'activité du Plan d'Entraigues est bloquée . Les manifestants ne laissent pas entrer ni sortir les camions. Une action qui provoque un bouchon qui s'étire d'Entraigues au Pontet.

Des actions ont aussi lieu en Ardèche, ou au Nord de Tours ou encore à Niort.

Opération "ports morts"

Au Havre, une nouvelle opération "ports morts" est en cours. Des salariés de la zone portuaire et des dockers bloquent tous les accès. Aucun bateau, aucune marchandise ni salarié n’entre ou ne sort.

Péages gratuits

En Savoie, les syndicats ont mis en place des opérations de péages gratuit s à Chambéry et Saint-Hélène-sur-Isère. C'ets aussi le cas à Nîmes, dans le Gard.

Emmanuel Macron s'exprimera à 13h sur TF1 et France 2

Le Président sera interviewé dans les JT de 13h, sur TF1 et France 2 . Mardi soir, lors d'une réunion avec des parlementaires à l'Elysée, il a affirmé que "la foule" qui manifeste contre la réforme des retraites n'a "pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus" , assumant le passage en force de la réforme. Lors de la même réunion, il a pourtant déclaré vouloir désormais "apaiser", "calmer" et "écouter" les "colères" des Français.

Les transports perturbés ce mercredi

Les transports sont à nouveau perturbés ce mercredi. La SNCF prévoit un trafic assez stable sur les grandes lignes et les TER, avec 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3. En revanche aucun train de nuit ne roulera, à la veille de la journée de mobilisation nationale prévue ce jeudi. Le trafic est annoncé très perturbé pour cette neuvième journée de mobilisation.

Les prévisions de trafic pour ce mercredi © Visactu - Visactu

Le mouvement se poursuit dans les raffineries

Six des sept sites (raffineries et bioraffineries en activité) que compte la métropole sont touchés par des mouvements de grève . L'arrêt de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, débuté vendredi, est effective depuis ce mardi soir. D'autres sites sont également menacés d'arrêt. On fait le point dans cet article.

La mobilisation près de chez vous