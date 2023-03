Réformes des retraites : les services publics seront fortement perturbés ce mardi

Les syndicats veulent frapper fort pour ce sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations auront lieu un peu partout en France. A Nancy, plus de 15 000 personnes sont attendues dans le cortège place Carnot à partir de 14h, à Epinal, la manifestation partira également à 14h de la place Foch devant la préfecture. Des manifestations auront également lieu à Saint Dié, Longwy ou Toul.

Mot d'ordre : mettre la France à l'arrêt, et cela risque d'être le cas puisque de nombreux services seront fortement perturbés.

11 écoles fermées sur 44 à Nancy

Dans l'éducation nationale, 50% des enseignants du premier degrés en Meurthe et Moselle seront en grève selon les prévisions du principal syndicat le SNUIPP.

A Nancy, sur les 44 écoles municipales, 11 seront totalement fermées et 30 seront concernées par un service minimum qui sera assuré comme d'habitude à Gentilly. Situation encore plus dégradée dans les crèches municipales à Nancy, toutes les structures de la petite enfance seront fermées ce mardi à l'exception du Multi-accueil Abensour et de la garderie René 2.

A Vandoeuvre, sur les 9 écoles primaires, 3 seront totalement fermées mais un service d'accueil sera assuré.

Un Train sur cinq à la SNCF

Dans les transports, le réseau Stan sera fortement perturbé. La Ligne 1 celle du Tram ne circulera pas entre 13h et 17h20. Pour le reste de la journée, comptez un tram toutes les 10 minutes. Les autres lignes, T2, T3, T4, Corol et les lignes de 11 à 22 fonctionneront en horaire de vacances scolaires.

Le trafic SNCF sera lui aussi quasi à l'arrêt avec seulement 1 TER sur 5 entre Nancy et Luxembourg. Idem pour les TGV entre Nancy et Paris.