Réformes des retraites : où sont prévues les manifestations ce mardi en Bretagne ?

Vingt-trois rassemblements sont organisés en Bretagne par des intersyndicales, pour cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Quimper, les syndicats indiquent avoir déposé plusieurs demandes de parcours qui ont été refusés par la préfecture. "Nous le regrettons et optons donc pour le parcours habituel." Par ailleurs, indépendamment des manifestations organisées par les syndicats, des blocages sont annoncés aux entrées et sorties de plusieurs villes, sur les réseaux sociaux, notamment à Lorient, Brest, Vannes, Saint Brieuc et Rennes.

Voici la liste des points de rassemblement prévus par les syndicats :

Dans le Finistère

Brest, 10h30, place de la Liberté

Carhaix, 10h30, place du Champ de Foire

Morlaix 11h00, place des Otages

Quimper, 14h00, place de la Résistance

Quimperlé, 10h30, parvis de la gare

Dans les Côtes-d'Armor

Guingamp, 10 h 30, place du Champ au Roy

Saint Brieuc, 14 h 00, place de la Liberté

Lannion, 11 h 30, quai d'Aiguillon

Dinan, 11h, esplanade de la Résistance

Lamballe, 10 h 30, boulevard Jobert

En Ille-et-Vilaine

Rennes, 11 h, place de Bretagne

Fougères, 17h30, esplanade des Chaussonières

Redon, 17h,sous préfecture

Vitré, 17h, place du Général de Gaulle

Saint Malo, 11h, Rond-point René Cassin

Combourg, 18 h, 5 avenue dus Prunus

Montfort-sur Meu, 18H, place de la Gare

Dans le Morbihan