Auvergne, France

Les cheminots ne sont les seuls à faire grève ce jeudi 22 mars. Les fédérations de fonctionnaires appellent également à cesser le travail. Dans le Puy-de-Dôme, le front syndical est particulièrement uni. Outre la CGT, la FSU, F.O, la CFTC, la CGC et Solidaires, il y a aussi l'UNSA -Education, Santé et Territorial- et la CFDT, ainsi que les organisations étudiantes et lycéennes. Des appels à la grève ont également été lancés dans le privé, notamment par la CGT, notamment chez Michelin. Au delà de la défense du statut de fonctionnaire, c'est la défense du service public qui est au centre de la grogne sociale.

Jeudi noir en perspective dans les écoles auvergnates © Radio France - Claudie Hamon

Education Nationale

Selon l'Académie de Clermont, 98 communes du Puy-de-Dôme sont concernées par le service minimum d'accueil. 600 enseignants puydômois se sont d'ores et déjà déclarés grévistes. A Clermont-Ferrand, un tiers des écoles n'assurera aucun service périscolaire. Idem pour le service de restauration. Près de 80% des cantines seront fermées ce jeudi. Seuls 10 des 62 écoles clermontoises accueilleront normalement les élèves (hors-cours). La liste des perturbations scolaires est consulter ici.

Transports en commun

Du côté de la SNCF, les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent ce jeudi une"manifestation nationale" à Paris contre la réforme du ferroviaire. En terme de circulation, Guillaume Pépy a affirmé que 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER et 30% des trains d'Ile-de-France seront assurés. La SNCF vient de communiquer les prévisions de circulation en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle sera très perturbée.

Intercités : la liaison Clermont-Paris sera assurée par un train sur trois . Au départ de Clermont : 5h21, 13h21 et 18h38 (ce dernier arrivera en gare de Lyon). Au départ de Paris-Bercy : 09h01, 13h01 et 18h57

TER : si la circulation sera de un train sur deux en moyenne dans la grande région, les liaisons auvergnates sont encore plus impactées. Les prévisions TER en détails.

Outre le rail, le trafic aérien sera également affecté. Air France prévoit de maintenir 75% de ses vols moyen-courrier depuis et vers l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et 60% des court-courriers à Orly et des transversales province. Les prévisions sur le site de l'aéroport de Clermont-Aulnat sont nettement moins optimistes. Si les deux premiers vols matinaux à destination de la capitale sont maintenus, de nombreuses annulations sont déjà programmées depuis la plateforme clermontoise.

De nombreux vols annulés à destination de Paris - @aéroport Clermont-Aulnat

Concernant les transports en commun dans l'agglomération clermontoise, le réseau T2C informe que la grande manifestation organisée dans la capitale auvergnate aura un impact sur la circulation des bus et du tramway.

L'impact de la manifestation sur le réseau T2C - @T2C

Enfin, si vous optez pour un déplacement commun, vous pouvez consulter le site covoiturageauvergne.

Manifestations en Auvergne

Dans le Puy-de-Dôme, les manifestants ont rendez-vous à partir de 10 heures, place du 1er mai pour un grand défilé dans les rues de Clermont-Ferrand. Détails du parcours ci-dessous.

Parcours du défilé du jeudi 22 mars çà Clermont-Ferrand - @CGT63