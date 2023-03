Refus d'une médiation sur la réforme des retraites les manifestants de la Mayenne ulcérés par Emmanuel Macron

Entre 2.900 et 5.000 manifestants dans les rues de Laval ce mardi pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans la journée, l'intersyndicale a proposé une médiation avec le président de la République pour échanger à nouveau sur le texte. Une médiation menée par "une, deux ou trois personnes" qui permettrait, selon la CFDT, de faire un tour de table des intervenants pour "trouver un compromis social".

L'Élysée et le gouvernement ont refusé cette solution de médiation, ce qui n'a pas manqué d'énerver et de décevoir les 550 manifestants à Château-Gontier-sur-Mayenne. Refuser la médiation est un énième bras d'honneur adressé aux syndicats, estiment les militants. "Il est arrogant et il méprise le peuple" peut-on entendre dans le cortège.

Ici les mêmes mots reviennent pour décrire l'attitude d'Emmanuel Macron. Claudine n'est pas encore résignée. "Il défend les gens qui ont de l'argent. Il n'y a pas d'humanité. Je me suis fait avoir, j'ai voté pour lui, mais je le regrette beaucoup" dit-elle.

"Retirer les 64 ans"

Le débat sur les retraites n'a pas existé, n'existe pas et n'existera pas, se désole Olivier, un ouvrier dans le Sud-Mayenne et délégué CGT. "La première action qu'il doit faire c'est retirer les 64 ans. Là, ce serait un geste envers les syndicats" déclare ce travailleur.

Tout ça vire au dialogue de sourds, ajoute Serge. "On est assis sur un baril de poudre et il a les allumettes en main. Il faut trouver des solutions pour qu'on se reparle". Cathy, retraitée de 68 ans, donne des cours d'anglais pour arrondir ses fins de mois. Elle a rarement vu un tel mépris, dit elle, de la part d'un président de la République.

"J'ai commencé en 73 contre la Loi Debré. À l'époque, on avait quand même beaucoup plus de poids par rapport au gouvernement . J'ai milité pour la loi sur l'IVG et la contraception gratuite, on obtenait des choses à l'époque" soupire cette militante.

L'intersyndicale va quand même demandé officiellement la médiation. Emmanuel Macron dans une lettre d'ici la fin de la semaine.