Refusant le vaccin et le pass sanitaire, un couple ferme définitivement son restaurant à Saint-James

"Chez Aline et Franck " était ouvert depuis trois ans à Saint-James, dans le Sud Manche. Méfiant, le couple de propriétaire, Aline et Franck Gaudrillet, refuse de se faire vacciner et préfère tourner la page. Ils ont fermé l'établissement et viennent de le mettre en vente.