Si le taux d'emploi des femmes a augmenté en région Centre-Val de Loire, l'écart salarial entre les hommes et les femmes demeure significatif selon l'Insee.

L'Insee et la Région Centre-Val de Loire révélaient ce mercredi, à la veille du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, leur dernière étude concernant l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau régional. Si certaines inégalités s'atténuent, notamment sur le marché du travail, l'écart salarial entre les hommes et les femmes reste "un constat récurrent" selon l'étude, et les violences envers les femmes "restent préoccupantes".

Les points plutôt positifs

L'écart entre le taux d'emploi des femmes et des hommes s'est réduit : 23 points en 1990 et 7 points en 2014, le taux d'emploi des femmes a augmenté, alors que celui des hommes a baissé, la crise économique ayant fragilisé des secteurs d'activité plus masculins (industrie, construction, agriculture).

Les femmes travaillent toujours beaucoup à temps partiel : 18.6% des femmes en temps partiel contre à peine 4% des hommes, mais cet écart s'est légèrement réduit en 25 ans. Par ailleurs, en 2014 en Centre-Val de Loire, 28,4 % des créateurs d’entreprise étaient des femmes.

Les filles ont de meilleurs résultats aux examens : parmi les diplômés en 2015, les femmes représentent 2/3 des docteurs en santé et 81% des diplômés en master enseignement.

Les points à améliorer

L’écart salarial entre les hommes et les femmes reste un constat récurrent : 20% d'écart pour les cadres (dont les chefs d'entreprises), 13% pour les ouvriers, 13% pour les professions intermédiaires, 8% pour les employés. Plus d'un tiers de cette différence de salaire s'explique par le secteur d'activité : "les femmes travaillent plus souvent dans des secteurs moins rémunérateurs (service aux particuliers, hébergement, restauration)", indique l'Insee.

Les violences envers les femmes restent préoccupantes : 602 viols enregistrés en région Centre-Val de Loire sur la période 2015-2017, 898 agressions et harcèlements sexuels. Ces données ne représentent qu’une faible part du phénomène réel en raison d’un faible taux de signalement (environ 8 % des victimes portent plainte).

L'isolement est très fort pour les femmes des quartiers prioritaires"

Les femmes sont davantage touchées par la précarité : les femmes seules avec enfant(s) représentent un cinquième des ménages du Centre-Val de Loire. Près d'un tiers des familles monoparentales sont en situation de pauvreté.

L'isolement est très fort pour les femmes des quartiers prioritaires : plus d'un tiers des femmes ayant des enfants les élèvent seules, près de 4 femmes sur 10 vivent seules dans leur logement entre 55 et 74 ans.

Sur les chiffres du chômage : Parmi les demandeurs d'emploi en région Centre-Val de Loire, il y a plus de femmes que d'hommes : 13.1% de femmes en région Centre et 12.4% d'hommes contre 14% de femmes et 13% d'hommes au niveau national.

Sur les tâches ménagères : Les femmes consacrent en moyenne 3 heures 50 par jour au travail domestique (soit 1 heure et demi de plus que les hommes) rappelle encore l'Insee.