Des élus berrichons inquiets de ne pas avoir autant de financements de la Région qu'ils l'espéraient pour 2022

Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre les départements et la région Centre-Val-de-Loire ? En tout cas, depuis quelques jours, certains élus locaux sont très inquiets. Mardi 16 novembre, les présidents des six départements ont eu une réunion avec François Bonneau, le président de la Région. Il leur a indiqué que les conventions région-départements ne seraient pas renouvelées en 2022.

En clair, chaque département a bénéficié d'une convention région-département, signée entre 2015 et 2020 pour financer des projets, des dispositifs, certaines associations. En 2021, dans le contexte de crise, cette enveloppe n'avait pas été renouvelée. Et les élus sont à nouveau dans le flou puisque 2022 sera également une année blanche, leur a annoncé la Région.

Des conséquences concrètes sur le territoire

Nicolas Forissier, chef de file de l'opposition au Conseil régional, a été le premier à monter au créneau. "Cette attitude du Conseil régional n'est pas admissible. Nous demandons que la Région prenne conscience des conséquences que cela va induire pour les départements et donc les six territoires, et revienne sur sa décision", appelle celui qui est également député LR de l'Indre.

"Cela veut dire que le département de l'Indre va être en difficulté par exemple pour assurer le financement de l'Agence d'attractivité, qui joue un rôle essentiel dans notre développement économique, poursuit-il. Cela veut dire que certains projets d'investissements vont être suspendus ou retardés". Il craint que cette décision ait un impact important sur "le maintien à domicile, et plus largement l'hébergement des personnes âgées ou sur des projets économiques structurants". Cela concerne notamment des investissements sur des Ehpad.

On ne sait plus comment faire si la Région ne nous aide pas sur les grands projets

Inquiétude partagée dans le Cher. En pleine période où les conseils départementaux sont en réflexion sur les orientations budgétaires pour l'année à venir, cette décision a du mal à passer. "On est toujours un peu dans le brouillard, réagit Jacques Fleury, le président du Conseil départemental du Cher. On ne sait plus comment faire si la Région ne nous aide pas sur les grands projets".

Dans le Cher, cette convention région-département a représenté 25 millions d'euros entre 2015 et 2020. "Huit ont été directement au département, détaille Jacques Fleury. Et puis il y une partie des subventions qui vont au Canal de Berry, au logement social, pour les bailleurs... Ce n'est pas neutre et cela risque d'être compliqué pour l'avenir". Le département de l'Indre a bénéficié d'une enveloppe de 26,4 millions d'euros pour ces cinq ans. Dans l'Indre, "ça représente une enveloppe de 26,4 millions d'euros, explique son homologue berrichon, Marc Fleuret. C'est même un peu plus de 50 millions d'euros sur le territoire sur cinq ans, puisque en fait, c'est 50% région et 50% pour le département". Dans le cadre de cette convention, quand le département investit un million d'euros, la Région s'engage à investir la même somme.

L'incertitude pour construire le budget 2022

Le problème, c'est que les Conseils départementaux comptaient sur ces financements pour poursuivre l'avancée de leurs projets. Ils sont actuellement en plein travail pour construire leur budget 2022. Un vrai manque à gagner, estiment les présidents des Conseils départementaux de l'Indre et du Cher. Ils vont donc devoir se contenter de ce qu'il reste de l'enveloppe 2015-2020. Sauf qu'on a déjà quasiment tout utilisé, indiquent les deux élus berrichons. "Comme on investit beaucoup pour le territoire, on a usé 99% des crédits", explique Marc Fleuret, le président du Conseil départemental de l'Indre.

"Il n'y a pas d'inquiétudes, il n'y a pas moins d'argent, veut rassurer François Bonneau, le président de la Région. Je ne polémique pas. J'ai autorisé la prolongation des moyens qui n'ont pas été mobilisés au-delà du 31 décembre, c'est important". Il assure que "le Cher et l'Indre bénéficient de 36 millions d'euros supplémentaires".

Un argument qui ne convainc pas le président du Conseil départemental de l'Indre. "On a eu effectivement 16 millions d'euros dans l'Indre, et 20 millions dans le Cher pour la fibre optique, reconnaît Marc Fleuret. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne fait pas partie de ces conventions région-départements et puis il y a une bonne partie de ces 36 millions qui viennent de l'Europe". Il dénonce un "maquillage des fonds européens en fonds régionaux".

Des discussions sont toujours en cours entre la Région et les présidents de Conseils départementaux.