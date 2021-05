Régionales dans le Grand Est : à quoi servent les fonds européens ?

Dans le cadre des élections régionales de juin 2021, France Bleu vous explique ce que le conseil régional peut changer dans votre vie quotidienne. Ainsi c'est la région qui attribue les fonds européens : en six ans, plus de 70.000 projets ont vu le jour dans le Grand Est grâce à ces financements.

Les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 sont l'occasion pour les électeurs de choisir qui va diriger la région Grand Est pour six ans. Développement économique, formation professionnelle, transports, lycées... Les domaines de compétence sont nombreux et essentiels. Gros plan ce lundi sur les fonds attribués par l'Union européenne : ce sont les régions qui les attribuent dans le cadre de la décentralisation.

Ces fonds européens sont importants: ils s'élèvent à plus de 1,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020 dans le Grand Est. La Région peut flécher les subventions européennes sur des projets qu'elle a choisiS selon plusieurs critères liés notamment à la recherche et à l'innovation, l'efficacité énergétique, l'apprentissage, le patrimoine rural, le numérique.

Quelques exemples en Champagne-Ardennes, Lorraine et Alsace

L'université de Reims a ainsi bénéficié d'une grosse enveloppe d'un peu plus de 2,5 millions d'euros pour développer un supercalculateur unique en France. Des projets plus modestes sont aussi financés, comme cette rénovation thermique de deux tours HLM à Thionville. Ou encore cette rallonge de 5 km de piste cyclable au milieu des vignobles de Selestat.

Equilibre entre les régions et intérêt du projet pour le développement du territoire

"Le conseil régional veille à équilibrer ces fonds européens sur l'ensemble des trois anciennes régions" mais ce qui détermine surtout la collectivité, "c'est l'intérêt du projet pour le développement d'un territoire" explique Nathalie Arnold, directrice de la délégation aux fonds Européens dans la région Grand Est.

Plus de 70.000 projets ont vu le jour depuis 2014 dans le Grand Est

Trois types d'aides européennes sont sollicitées par la région: le fonds européen de développement régional, le fond social européen, et le fond européen agricole pour le développement rural. Depuis 2014, dans le Grand Est, plus de 70.000 projets ont vu le jour grâce à ces financements européens (dont 3.000 au titre de la politique de cohésion). Et dans le cadre de la crise sanitaire, la région Grand Est va également bénéficier de 188 millions d'euros supplémentaires au titre du plan de relance européen acté par les 27 Etats membres, pour une enveloppe globale de 750 milliards d'euros.

