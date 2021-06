Régionales dans le Grand Est : la fibre irrigue les territoires isolés

Avec les élections régionales des 20 et 27 juin 2021, les électeurs du Grand Est vont choisir qui va diriger la région pour les six ans à venir. Le conseil régional gère les lycées, la formation professionnelle, les transports ou encore les fonds européens, et s'occupe aussi d'aménagement du territoire. A ce titre, le déploiement de la fibre doit permettre aux habitants, collectivités et aux entreprises, d'avoir un accès au très haut débit internet.

Près de 800 communes identifiées comme prioritaires

C'est un chantier colossal : un milliard et demi d'euros investis ont été investis pour créer le plus grand réseau d'initiative public de France. Résultat avec le plan "Rosace" en Alsace, la fibre sera disponible partout d'ici la fin de l'année 2021. Et dans sept autres départements de la Région Grand Est -hors Moselle- avec le plan "Losange", le déploiement sera terminé d'ici la fin de l'année 2022. Près de 800 communes, souvent rurales, ont été définies comme prioritaires.

A Marfaux dans la Marne (150 habitants), la fibre est arrivée en mars dernier et c'est une petite révolution. © Radio France - Sophie Constanzer

12.000 raccordements par mois depuis le confinement

"On voit l'engouement dans ces communes, qui ont été éligibles dès 2017 ou 2018, dans certains secteurs six habitants sur dix sont raccordés à la fibre sachant que chacun est libre de prendre un abonnement ou pas à la fibre auprès d'un opérateur" explique Franck Siegrist, à la direction du Numérique de la région Grand Est.

"Ce besoin de fibre a été exponentiel : avant le confinement nous étions en moyenne à près de 5.000 demandes de raccordement par mois pour les différents opérateurs commerciaux, aujourd'hui on est proches de 12.000 raccordements par mois !".

Une petite révolution dans certaines entreprises

L'arrivée de la fibre en 2019 a Bertrambois en Meurthe-et-Moselle a permis par exemple un bond technologique pour la Scierie Decker Frères. Les machines ont pu être reliées à la fibre et faciliter ainsi la maintenance à distance. Autre exemple dans la Meuse : "vous avez le mémorial de Douaumont qui était trop éloigné pour avoir un bon débit ADSL et qui a pu remettre sur site l'ensemble de ses connexions alors qu'il fallait déporter la gestion du site internet, la vente en ligne, etc", souligne Franck Siegrist.

Reportage à Marfaux (Marne), raccordé à la fibre depuis mars 2021. Copier

Et puis il y a ces petites communes, où rien n'était possible. C'est le cas de Bellefosse dans le Bas-Rhin ou encore de Marfaux dans la Marne. Dans ce village de 150 habitants, la fibre est arrivée en mars dernier et c'est une petite révolution. Anne-Laure, la secrétaire de mairie, était obligée de faire deux kilomètres pour rejoindre la commune d'à côté Pourcy, pour envoyer un mail ou télécharger un document PDF.

Chez Ledoux Jardin à Marfaux, la fibre a permis de passer "du Moyen-Age à la civilisation". © Radio France - Sophie Constanzer

Dans l'entreprise d'aménagement de jardins, Ledoux Jardin, la fibre a permis de passer "du Moyen-Age à la civilisation". "On a pu faire installer un standard qu'on attendait depuis des années" explique une secrétaire, la société ne vit plus au rythme des aléas de connection.

