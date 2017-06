Régis Deltil, caviste à la Cité du Vin, invité de France Bleu Gironde ce mardi

A l'occasion de Vinexpo, qui se tient jusqu'à mercredi au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, Régis Deltil, grand caviste bordelais s'arrête dans les studios de France Bleu Gironde entre 8h et 8h30. C'est lui qui gère la cave de la Cité du Vin, "la plus grande cave à vins au monde"

Avec ses 12 mille bouteilles, ses 800 références en provenance de 80 pays, la cave à vin, située au rez-de-chaussée de la Cité du Vin, est présentée comme la plus grande cave à vin au monde. Dans le détail, elle propose 600 vins étrangers, 130 français dont 70 bordelais. Sa gestion en a été confiée à Régis Deltil, caviste à Pessac, patron notamment de la société Passions Vin.

Alors que Vinexpo, le salon mondial des vins et spiritueux, se tient jusqu'à mercredi au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, Régis Deltil passe la matinée entre 8h et 8h 30 sur France Bleu Gironde. Il vient tirer le bilan après un an d'activité de la cave et de la Cité du Vin. Il nous parle aussi , des viticulteurs présents à Vinexpo qui viennent voir comment leurs vins sont référencés , et des goûts de la clientèle qui visite les lieux , depuis son ouverture le 1er juin 2016.