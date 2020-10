Régis Flusin président de la maison Le Marquier (Planchas...)

Régis Flusin a commencé sa carrière dans l'alimentation, a enchaîné par les systèmes d'arrosage pour les jardins puis, entrepreneur dans l'âme, il monte la filiale de Weber spécialisée dans les barbecues en Europe de l'Ouest et aux USA. 16 ans de présidence pour enfin racheter il y a 3 ans la maison "Le Marquier" à St Martin de Seignanx pour assouvir à 55 ans son désir de produire en France.

Le mot plancha est originaire des bars à tapas espagnols mais son principe remonte à la nuit des temps La plancha est un mode de cuisson par contact avec une plaque de métal chauffée par une source de chaleur.

La plancha permet pratiquement de tout cuisiner et en même temps : aussi bien les viandes, les poissons, les crustacés que les légumes et les fruits. La plancha contribue à créer du lien entre les gens, les rapprocher, les inviter à la gourmandise et la convivialité dès l’arrivée des beaux jours.

Si on y réfléchit bien, quel appareil de cuisson extérieure est plus simple que la plancha ? La plancha ne nécessite pas de talent culinaire. La plancha donne à un simple morceau de viande ou à des légumes coupés toutes leurs saveurs et leurs arômes naturels, sans ajout ou avec très peu de matière grasse. Fini les longues préparations : la plancha a seulement besoin d’être légèrement huilée puis chauffée.

Pas de nettoyage laborieux : la plancha se nettoie en 1 minute car seule la plaque de cuisson est en contact avec les aliments. La cuisson est rapide et se fait en quelques minutes car les aliments rapidement saisis sont plus savoureux.

Régis Flusin président de la maison "Le Marquier"

