Régulations des urgences en Gironde : "On pourra bientôt réfléchir à rouvrir la voilure au CHU Pellegrin"

Les EPMU, les équipes paramédicales de médecine d'urgence sont arrivées à Sainte-Foy-la-Grande et Lesparre Médoc , pour pallier le manque de médecins urgentistes. Ce sont des équipes du SAMU qui partent en intervention mais sans médecins. "C'est une partie de la réponse explique Thomas Mesnier, le nouveau chef du pôle urgences Samu et Smur du CHU de Bordeaux, cela fait plusieurs années que je l'ai proposé, c'est une évolution par rapport au modèle français qui est très médicalisé mais avec les difficultés des dernières années, cela ne peut que rendre un grand service aux équipes."

ⓘ Publicité

Thomas Mesnier, fraichement arrivé au CHU de Bordeaux début septembre, qui se positionne déjà pour recruter au maximum, "dans les prochaines semaines, peut être quelques mois, nous allons continuer sur ce même fonctionnement mais je vais rencontrer toutes les équipes dans les prochains jours pour faire le tour de tous les services du pôle urgences et surtout, ce que j'aspire à faire, c'est renforcer les équipes médicales en recrutant. J'ai déjà quelques perspectives de candidature depuis quinze jours ainsi que de jeunes docteurs qui vont finir leur internat début novembre et qui vont venir nous rejoindre." De quoi faire dire à Thomas Mesnier "qu'à partir de ce moment là, on pourra réfléchir à rouvrir, au moins en partie, la voilure des urgences de Pellegrin, en sachant que les urgences de Saint-André continuent d'accueillir le public."

loading