Réhabilitation de la Visitation au Mans : Le projet d'une vie !

Après cinq ans de travaux, le nouvel espace de la Visitation ouvre ses portes ce mercredi. Cet ancien couvent du XVIIIe siècle, devenu prison, a été transformé en espace commercial, d'art et d'habitation. Un chantier hors norme pour le promoteur Christophe Billot et encore, il n'est pas terminé.

Le Mans, France

"C'est le projet d'une vie" Christophe Billot, les traits tirés savoure l'instant. 11 ans après la naissance du projet, 5 ans après le début des travaux, les premiers commerces ouvrent leurs portes ce mercredi à la Visitation. " Les derniers coups de balai ont été donnés dans la nuit, d'autres commerçants sont encore en train de travailler. Je suis allé les voir à quelques heures de l'ouverture". Christophe Billot espère qu'il y aura foule aujourd'hui pour découvrir ce nouvel espace commercial du coeur de ville même s'il a mis les commerçants en garde. " Nous leur avons conseillé de ne pas prendre trop de personnes, de limiter l'accès s'ils estiment ne pas être en capacité de servir tout le monde. Car il veut mieux, au Mans, inviter la clientèle à revenir le lendemain que de la décevoir immédiatement."

Les commerces d'abord, la salle de concert, les appartements et l'hôtel après.

Onze boutiques et restaurants ouvrent leurs portes aujourd'hui dans le cloître. Les terrasses peuvent accueillir 400 personnes. Et le chantier est loin d'être terminé. "Il y aura bientôt le volet culturel avec l'ouverture en fin d'année 2019, en décembre, du centre d'art FIAA (Fonds International d'Art Actuel) et la salle de spectacle Chorus géré par l'Europa Jazz Festival. Ensuite, il y a le volet touristique avec l'ouverture de l'hôtel quatre étoiles". Il y a aussi les logements au dessus du cloître. 50 appartements de 40 à 80 m², gérés par le groupe François Ier. Tous sont déjà vendus avant d'être loués à des Manceaux à des prix modestes (obligation pour bénéficier des programmes de défiscalisation). Il reste encore un lieu à réhabiliter..." la prison des femmes (900 m²) avec deux options. Soit on crée une nouvelle cellule commerciale soit un projet d'habitation de luxe". Livraison en 2021

80 000 heures de travail pour 35 millions d'euros

"Ce chantier n'a été fait qu'avec des entreprises locales. Cela représente 80 000 heures de travail depuis 2016 et un volume global d'affaire avec le neuf qui représente environ 35 millions d'euros". Une quinzaine d'entreprises et une centaine de compagnons sont intervenus sur le chantier.