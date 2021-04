Quatre régions, dont le Grand Est, passent une première commande de trains à hydrogène. Reichshoffen fait partie des six sites choisis pour assurer le développement et la fabrication.

Bas-Rhin : Reichshoffen va concevoir et assembler les premiers trains à hydrogène

Quatre régions - Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie - et la SNCF lancent ce jeudi "la première commande de trains bi-mode électrique/hydrogène en France". Douze trains ont été commandés pour un montant de 190 millions d'euros. Dans un communiqué diffusé jeudi 8 avril au matin, Alstom précise que le site de Reichshoffen (Bas-Rhin) assurera la conception et l'assemblage, même si l'usine est en passe d'être cédée à Skoda.

Le Grand Est a commandé trois rames, ainsi que deux rames optionnelles, pour un montant de 86 millions d'euros. Ces trains nouvelle génération ont pour objectif de réduire l'empreinte carbone des transports : ils n'émettent aucun gaz à effet de serre, seulement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée.

Dans le communiqué d'Alstom, le président de la région Grand Est se félicite de "cette commande emblématique" : elle "réaffirme notre engagement pour maintenir l’emploi et l’activité du site de Reichshoffen", écrit Jean Rottner.