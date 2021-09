"Reims à vélo", 50km de pistes cyclables en projet

En pleine semaine européenne de la mobilité, la ville de Reims lance "Reims à vélo". Un plan qui prévoit de créer 11 lignes cyclables, afin de desservir plus de 75% des Rémoises et des Rémois. Cela coûtera 1 million d'euros chaque année.

A bien regarder le plan, on croirait voir des lignes de bus ou de tramways, mais il s'agit bien ici de vélos ! La ville de Reims a lancé ce mardi son plan "Reims à vélo". Un schéma comprenant 11 lignes, soit plus de 50km de réseau cyclable. Des lignes matérialisées par un code couleur : bleu pour la ligne 1, jaune pour la 2, ou encore rose pour la 5 par exemple. "Ces couleurs permettront aux cyclistes de savoir où ils vont et aux automobilistes de bien identifier les pistes et donc d'être attentifs", précise Laure Miller, adjointe au maire déléguée à l'écologie, à la nature en ville et aux aménagements publics.

Les nouvelles pistes cyclables à Reims, seront identifiées par des couleurs - Ville de Reims

11 lignes, à raison d'une par an

L'objectif de la ville de Reims est de créer une ligne cyclable par an, pour un coût de 1 million d'euro, qui s'ajoute aux 17 millions dépensés chaque année pour la voierie. "Les travaux se feront petit à petit, en fonction des projets déjà prévus", nous dit Laure Miller, "Par exemple le Port Colbert, les berges du canal ou la voie des Sacres, on en profitera pour faire des pistes à ce moment-là. Ou comme quand on refera la rue de Neufchâtel l'année prochaine".

Le plan de "Reims à vélo" - Ville de Reims

Le nombre de cyclistes a augmenté de 30% ces deux dernières années à Reims

Et en complément de ce nouveau plan, la mairie de Reims a également pour objectif d'atteindre "zéro points noirs". Dans les prochaines semaines, des travaux auront lieu boulevard Henri Henrot, boulevard St Marceaux, ou encore place Aristide Briand. "Sur cette place, la piste existe déjà, mais on a décidé d'aller plus loin en faisant en sorte que les cyclistes soient prioritaires sur les voitures", indique Laure Miller.

La place Aristide Briand où l'association Vél'Oxygène s'était postée il y a quelques jours afin de compter les vélos et les trottinettes. En tout cas, avec ce plan "Reims à vélo", la ville espère atteindre l’objectif national inscrit dans la loi Climat, soit 9% de part modale vélo en 2024.