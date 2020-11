Reims : après un mois de fermeture, les commerces peuvent rouvrir leurs portes

Dans sa boutique du centre-ville de Reims, Eléonore Dérouet s'affaire pour les derniers préparatifs. Son magasin propose des objets de décoration en tout genre. "On est soulagé de rouvrir, on est heureux de pouvoir retrouver nos clients", sourit la responsable. L'annonce de la réouverture des commerces tombe au bon moment, car "la période des fêtes est un moment important pour nous, les clients viennent acheter leurs cadeaux de Noël", explique Eléonore Dérouet.

Ouvrir le dimanche pour rattraper le confinement

Les commerçants rémois attendaient cette réouverture avec impatience et pour rattraper leur retard, certains d'entre eux ont même prévu d'ouvrir le dimanche. Mathilde Cervin est la gérante d'un magasin de vêtements et d'alimentation : "On va ouvrir tous les dimanches, on ouvrira aussi le lundi, alors que c'est un jour où nous restons fermés d'habitude... ça risque d'être un peu fatigant mais après avoir été confiné pendant un mois, on est très content de rouvrir !"

Les commerçants comptent sur la fidélité de leurs clients, comme Dorian Choiselat, responsable d'un magasin de jeux vidéos à Reims : "On espère que les gens vont revenir en boutique et qu'on va pouvoir faire le mois de décembre tranquillement, car juste avant Noël, c'est souvent là qu'on fait notre meilleur chiffre d'affaire." Les commerces sont autorisés à ouvrir les cinq prochains dimanches de novembre et de décembre, jusqu'à 21 heures.