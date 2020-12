Reims : avec les fêtes de fin d'année, les commerçants tentent de limiter la casse

L'année 2020 a été difficile pour les commerces. Le mois de décembre et les fêtes de fin d'années ont permis à certains de sauver les meubles, après trois mois cumulés de fermeture.

2020 a été une année difficile pour beaucoup de commerces, mais grâce aux fêtes de fin d'années, certains commerçants rémois ont réussi à sauver les meubles. C'est le cas de Caroline Germont, gérante de Diapason, une boutique d'objets et de cadeaux : "Le mois de décembre est plutôt satisfaisant ; même s'il ne nous permet pas de rattraper la fermeture de novembre, mais il est quand même à peu près équivalent au mois de décembre 2019, ce qui n'était pas gagné !"

Avec la réouverture des commerces fin novembre, après le deuxième confinement, les clients qui cherchaient des cadeaux de Noël sont revenus en magasin, se réjouit Christelle Wary, responsable de la boutique d'objets de décoration Pylônes, à Reims : "On a retrouvé notre clientèle dès la réouverture, ce qui était vraiment bien, et comme beaucoup de clients étaient en retard sur leurs cadeaux de Noël, on a fait un beau mois de décembre."

Certains secteurs en difficulté

Mais pour d'autres commerces, le bilan est mitigé, en particulier pour les secteurs qui ne sont pas forcément ciblés par les clients qui font leurs cadeaux de Noël. Clémence Tangre travaille dans une boutique de vêtements à Reims et selon elle, les clients achètent beaucoup moins que d'habitude : "Les clients viennent en centre-ville pour se balader et quand ils entrent dans les magasins, c'est souvent pour flâner et pas pour acheter quelque chose dont ils auraient besoin... notre chiffre d'affaire a beaucoup baissé ce mois-ci."

Les commerçants devront attendre la mi-janvier pour obtenir un bilan plus précis de l'année 2020. En attendant, ils espèrent tous que les clients continueront à venir en boutique, notamment pour les soldes d'hiver.