Reims : Century 21 organise une collecte de jouets pour des enfants défavorisés

A Reims, Century 21 se mobilise pour que des enfants défavorisés aient un cadeau au pied du sapin. Jusqu'au 30 novembre, les agences immobilières de la rue des Elus et de l'avenue de Laon organisent une collecte de jouets. Ils seront ensuite donnés au Foyer Maternel Le Renouveau, qui accueille des mères isolées avec leurs enfants, âgés de 0 à 3 ans.

Cette opération nationale, relayée dans les 915 agences françaises, qui se tient habituellement tous les ans, n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier, en raison de l'épidémie de Covid-19. Cette année, elle peut se tenir, mais dans des conditions un peu particulières. "On récolte uniquement des jouets neufs, encore sous emballage", précise Lorène Gaillard, responsable de l'agence Century 21 de l'avenue de Laon. Par conséquent, elle s'attend à récolter moins de jouets que les années précédentes.

Deux points de collecte à Reims

En 2019, les deux agences rémoises avaient récolté 1 800 jouets. "Mais comme cette fois ils doivent être neufs, on en aura moins. C'est pourquoi on a choisi une plus petite structure", explique Lorène Gaillard. Century 21 a déjà offert des jouets à la Croix Rouge ou aux Restos du Coeur. Cette année, ils seront donc donnés au Foyer Maternel Le Renouveau.

Et pour espérer récolter un maximum de jouets - essentiellement des jeux d'éveil ou de loisirs créatifs - les conseillers et les managers des deux agences font du porte à porte auprès des commerces situés dans leurs secteurs respectifs. "On le fait sur notre temps de travail, ça fait partie de nos missions", s'enthousiasme Lorène Gaillard.

C'est une belle mission, parce que ce sont des enfants pour qui la période est difficile, des enfants qui parfois ont été séparés de leurs parents ou d'un de leurs parents, donc pour eux, Noël c'est un peu triste. - Lorène Gaillard, responsable de l'agence Century 21 de l'avenue de Laon.

Les agences Century 21 de la rue des Elus et celle de l'avenue de Laon on chacune une boite pour collecter les jouets. Elles envisagent également de mettre en place un troisième point de collecte, dans une zone commerciale.