Reims : Des bénévoles de l'association Toit à moi rénovent des appartements pour les sans-abri

Les travaux de rénovation sont presque terminés dans cet appartement du quartier Franchet d'Esperey à Reims. Un deux-pièces de 40m2 acheté il y a quelques semaines par l'association Toit à moi et son antenne rémoise créée en mars dernier. En janvier 2023, un ou plusieurs sans-abri investiront les lieux, contre un loyer symbolique : quelques dizaines d'euros par mois.

En tout, Toit à moi a dépensé 170.000 euros pour l'achat de deux appartements rémois, financé par les dons et par les mécènes. Un geste de solidarité essentiel pour Antoine, l'un des bénévoles : "Le 115 fait ce qu'il peut, mais le problème gonfle parce qu'il y a des conflits aux quatre coins du monde, et il y a de plus en plus de gens à la rue."

Les bénévoles de l'association se relaient pour rénover cet appartement © Radio France - Clément Conte

Pour choisir les futurs bénéficiaires, l'association sélectionnera d'abord dix, puis trois dossiers en s'appuyant sur l'expérience et les conseils d'autres structures rémoises comme le Secours Populaire ou la Maraude citoyenne.

Un accompagnement amical

Au-delà de l'appartement, les bénévoles comptent s'investir au maximum auprès des locataires : "L'idée de Toit à moi, c'est d'accompagner la personne pour la sortir de son état de dépendance, confie Chantal, bénévole. On l'aidera à faire des formations, à trouver du travail, et plus tard à trouver un autre appartement."

L'association mise aussi sur l'accompagnement amical des bénéficiaires : "On viendra les voir pour jouer aux cartes ou aller au cinéma, ajoute Chantal. On veut vraiment les emmener vers l'autonomie."