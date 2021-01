Reims : des livreurs de repas en grève pour dénoncer leur conditions de travail

Si vous voulez commander à manger ce midi sur Deliveroo ou Uber Eats à Reims, vous risquez de rencontrer des difficultés. Après une première mobilisation dimanche dernier, une partie des livreurs des deux plateformes ont décidé d'arrêter le travail à nouveau en signe de protestation. En cause : des conditions de travail qui se dégradent et surtout une baisse de leurs tarifs malgré l'augmentation des commandes depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18 heures.

« On ne peut pas continuer à perdre des jours parce qu’actuellement, on a des livraisons à 0,95 €. Et là, ce n’est plus possible. Ces tarifs-là, ils sont insoutenables. On va tomber en faillite », alerte Hugo*, à l’origine du mouvement.

« Ce qu’il se passe, c’est qu’on a 22 % d’impôts à verser à l’URSSAF. Comme dirait l’autre, c’est facile de faire le calcul : À 0,95 € la course, vous vous rendez compte combien de livraisons il faut faire pour arriver à 80 € par jour et se dégager un SMIC. C’est insoutenable ! », répète-t-il. « L’année dernière, les tarifs étaient encore corrects mais là, c’est de pire en pire, que ce soit Uber ou Deliveroo », déplore le livreur.

Les livreurs espèrent avoir les restaurateurs à leurs côtés

Pour cette journée de mobilisation, Hugo veut marquer le coup et compte sur la solidarité des restaurateurs mais se heurte au refus de certains. « Il y a des restaurateurs qui ne veulent pas perdre de chiffre d’affaires. Donc il resteront probablement en ligne », regrette-t-il.

Pour autant, il appelle ces patrons à aider son mouvement malgré leurs difficultés : « Je compatis avec les restaurateurs. Je sais que c’est difficile avec le Covid. (…) Mais c’est grâce à nous que les restaurants vivent. C’est les restaurants qui nous font vivre aussi. Il faut dire ce qui est. Donc il faut faire la part des choses et il faut qu’il y ait une solidarité ».

Les livreurs en grève se réuniront place Drouet d’Erlon à la mi-journée.

* Le prénom a été modifié