Reims : des livreurs Deliveroo et Uber Eats décrètent trois jours de grève

Après plusieurs mobilisations, des livreurs Deliveroo et Uber Eats rémois ont décidé de faire grève pendant trois jours. Ils estiment que leurs conditions de travail sont trop mauvaises et demandent une revalorisation de leur rémunération.

Ils veulent marquer le coup. Après plusieurs manifestations sur la place d'Erlon à Reims, une partie des 500 livreurs Uber Eats et Deliveroo de la ville ont décidé d'un mouvement de grève inédit de 3 jours consécutifs à partir de ce vendredi.

Ces livreurs estiment que leur rémunération n'est pas adapté au travail qu'ils doivent fournir. L'un d'entre eux affirme qu'il a dû effectuer la veille six livraisons pour un montant total de 12 euros. Un autre dénonce "des conditions de travail épouvantables et qui se précarisent de jour en jour. Ces plateformes de livraison de repas imposent arbitrairement un cadre de travail digne d'un esclavage moderne".

La direction de la plateforme Deliveroo dit "ignorer de quelle légitimité se prévaut" le comité qui organise la grève et explique avoir "échangé longuement" avec une vingtaine de livreurs la semaine dernière. Et d'ajouter : "Si nous respectons sans réserve le droit à manifester, nous partageons les préoccupations exprimées par nos restaurants et livreurs partenaires qui souhaitent travailler et s'en trouvent empêchés par des blocages délibérés."

Contactée, la direction d'Uber Eats n'a pas encore répondu à nos sollicitations.