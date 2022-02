Reims : des manifestants protestent contre les idées d'extrême droite le jour de la venue de Marine Le Pen

Une quinzaine d'associations et organisations avaient appelé à ce rassemblement.

Près de 300 personnes ont défilé au départ du parc Léo Lagrange jusqu'au centre ville de Reims ce samedi pour protester contre les idées d'extrême droite. Une manifestation organisée à l'occasion de la venue de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à la prochaine présidentielle, au parc des expositions de la ville.

Une quinzaine d'associations ou d'organisations avaient appelé à se mobiliser, à quelques semaines de l'élection.

Pour beaucoup de ces manifestants, les idées d'extrême-droite, notamment incarnées par les candidatures de Marine Le Pen et celle d'Eric Zemmour, se banalisent : « On voit que ces idées se diffusent dans toute la société, et que d'autres partis courent après les votes frontistes, pas seulement pour reprendre des éléments de langage, mais aussi des propositions concrètes des programmes d'extrême-droite » explique Elodie, militante du mouvement antifasciste.

Des idées qui gagnent du terrain

Constat partagé par Annette, membre du mouvement Générations, qui s'inquiète du fait que l'adhésion à ces mouvements soit de plus en plus assumée : « Aujourd'hui les gens peuvent dire tranquillement qu'ils sont en faveur de l'extrême droite, sans savoir ce qu'il y a derrière. Cette idée selon laquelle, l'étranger peut nous prendre notre pain, c'est une idée complètement absurde » dénonce-t-elle.

« Ce n'est pas de la rigolade : à un moment donné, il y a quand même des personnages qui font du mal, qui véhiculent de mauvaise paroles, et contre ça il faut lutter, s'insurge Karim. Chacun peut avoir ses idées, ses opinions, mais il y a un cap à ne pas franchir, celui de la haine. »