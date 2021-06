Reims : l'Union des Maisons de Champagne désigne son futur président

En mars 2022, David Chatillon prendra donc la présidence de l' UMC, l'Union des Maisons de Champagne, un groupement associatif syndical qui, depuis 1994, regroupe les grandes Marques et Maisons de champagne. Soixante-dix-sept maisons adhérentes qui représentent plus de 5000 salariés et 60% des volumes expédiés. David Chatillon n'est pas en terre inconnue puisqu'il est le directeur général de l' UMC depuis janvier 2007, c'est donc lui qui vient d'être désigné pour succéder à Jean-Marie Barillère, actuel président qui avait annoncé son intention de se retirer à la fin de ce mandat.

David Chatillon prendra ses fonctions en mars 2022

Une désignation atypique, puisque ce serait seulement la deuxième fois dans l'histoire de l'organisme, qu'un directeur accède à la présidence, après Jean-Michel Ducellier en 1974. De nombreuses personnalités ont siégé à la présidence de l' UMC depuis sa création en 1882. L'Union des Maisons de Champagne entretient une concertation permanente avec le Syndicat général des Vignerons, le SGV avec lequel elle partage la présidence du CIVC, Comité interprofessionnel du vin de Champagne.