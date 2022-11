Les artisans d'art marnais et ardennais confrontés à l'inflation des matières premières

Rire nerveux, regard en l'air, onomatopée... Les réactions des artisans marnais et ardennais sont diverses dès lors qu'on leur demande comment se comportent les coûts de leurs matières premières. Mais elles traduisent la même chose : l'inflation n'épargne personne.

30 % d'augmentation pour les pièces métalliques

Parmi la soixantaine d'exposants réunis à Reims ce dimanche 27 novembre pour la quatrième édition du Marché des artisans d'art , tous confirment une hausse importante de leurs coûts de fabrication. En théorie, car beaucoup d'entre eux peuvent encore créer à partir de matières dont ils disposent encore en stock. La facture des prochaines commandes sera nettement plus élevée.

C'est le cas pour Jessica Lengelée, créatrice de Pixie Cuir à Châlons-en-Champagne, un atelier-boutique de produits de maroquinerie. "On a une hausse significative des matières premières, surtout au niveau du matériel métallique que j'utilise, comme des rivets, des boutons-pression, des pas de réglage et autres fermoirs, qui vont servir à accessoiriser les sacs. On est sur une moyenne de 30 % d'augmentation", témoigne l'artisane.

En dépit du contexte économique difficile, Jessica Lengelée (droite) reste confiante à l'approche des fêtes © Radio France - Philippe Peyre

En conséquence, il va être difficile de ne pas augmenter ses tarifs. Pour l'heure, rien ne bouge "parce que le stock de matériel métallique que j'avais acheté, c'était avant l'inflation. Mais à partir de l'année prochaine, je pense que je vais devoir augmenter un peu pour pouvoir palier cette hausse". Une hausse qu'elle estime à "quelques euros, pas plus pour que ça reste accessible à tout le monde encore."

Ça y est, les gens sont dans l'esprit de Noël !

Car les clients, aussi, font face à l'inflation. Le pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler. Malgré tout, à l'approche des fêtes de fin d'année, la demande arrive. "Cette semaine, ça a commencé à s'accélérer un petit peu", constate Jessica Lengelée. "J'ai eu beaucoup de commandes à l'atelier, des gens qui viennent faire des commandes pour les fêtes de Noël, qui veulent personnaliser un sac. Là, ça y est, je pense que les gens sont dans l'esprit de Noël !"