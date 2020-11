Reims : les restaurants universitaires mettent les bouchées doubles pour aider les étudiants confinés

Ils sont parmi les plus touchés par la crise sanitaire, les étudiants sont en galère. Privés de leurs petits boulots à cause de la fermeture des bars et des commerces, ils sont nombreux à se retrouver en difficulté économique, notamment pour continuer à se nourrir dignement. Dans l'académie de Reims, le Crous maintient son service dans 11 de ses 13 lieux de restauration, quatre sont ouverts en drive, trois sont même disponibles entre 18h et 21h : la liste est disponible ici.

1 400 repas en une semaine

Dans les "Resto'U", les menus sont proposés dès 1€, pour les boursiers, 3,30€ pour les autres. Durant la première semaine de confinement, 800 repas ont été servis sur l'ensemble de l'académie, 1 400 la semaine suivante. "On voit qu'il y a une réelle demande, les chiffres augmentent chaque jour. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ne connaissaient pas notre service de restauration", explique Guillaume Marchand, chargé de communication au Crous de Reims.

Une affluence constatée à midi, sur le campus Croix-Rouge, qui justifie cette continuité de service. Elle a pour but de maintenir le lien avec les étudiants, certains n'ont pas le temps de se faire à manger, d'autres n'ont plus d'argent. "C'est pratique parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment donc ça fait gagner énormément de temps, puis niveau financier c'est dix fois mieux parce que c'est compliqué là. Normalement j'ai un petit boulot dans une salle de sport en Île de France, mais c'est mort du coup", raconte Amir, sandwich à la main. L'étudiant en médecine s'est posé sur une table de pique-nique devant le restaurant car, comme ailleurs, la consommation sur place demeure interdite.

Reportage sur le campus Croix-Rouge à Reims Copier