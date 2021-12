Reims : les travailleurs sociaux manifestent pour être mieux payés

Des salariés du secteur social et du médico-social ont manifesté ce mardi 7 décembre à Reims. Selon la police ils étaient environ 350 au plus fort du rassemblement, place Royale. "Il y a là des éducateurs spécialisés, des aides soignants, des aides médico-psychologique... de toute la Marne", précise Isabelle Martin, déléguée syndicale CGT des "Papillons blancs en Champagne" et éducatrice spécialisée à l'IME (institut médico éducatif) Geneviève Caron d'Epernay, "On est content de voir autant de monde parce que ce n'est pas facile de mobiliser dans notre secteur, tant on est en tension en terme d'effectif".

Ce qui les a poussés dans la rue, c'est le fait de ne pas avoir bénéficié des revalorisations salariales liées au Ségur de la santé. Un Ségur qui s'est tenu à l'été 2020, au sortir de la première crise du Covid en France, et qui a notamment abouti à une hausse des salaires de 183 euros nets mensuels des employés des hôpitaux et Ehpad.

1 300 euros en début de carrière avec l'équivalent d'un Bac +3

"Les salariés médico-sociaux du privé n'ont rien eu, alors que ceux du public y ont eu droit", explique Isabelle Martin, qui ajoute que ça fait plus de 20 ans que le secteur n'a pas eu de revalorisation salariale, "La dernière en date était de 2 centimes du point. Pour une éducatrice spécialisée comme moi, ça représente 7 euros par mois en plus et c'est la seule hausse que j'ai eu ces six dernières années".

La conséquence est la fuite de nombreux salariés du privé vers le public et donc la dégradation des conditions de travail : "On a des établissements avec 4 voire 5 personnes en moins, sur des effectifs de 15 à 20 personnes, c'est énorme ! Et on remplace par des personnes qui ne sont pas diplômées car on manque de candidatures ! mais ce n'est pas étonnant vus les salaires", conclut Isabelle Martin.