Reims : nouveau rassemblement en soutien à l'éducatrice Ibtissam Bouchaara

La jeune femme de 37 ans risque le licenciement pour avoir dénoncé, en janvier dernier, les conditions d'accueil dans un foyer pour jeunes migrants à Châlons-en-Champagne. Elle s'était émue de la mort d'un mineur originaire du Mali.

Une centaine de personnes se sont rassemblées, ce jeudi matin, devant les locaux de La Sauvegarde, à Bezannes, près de Reims. C'est la troisième mobilisation organisée par la CGT , FSU et Sud solidaires pour soutenir une des salariées de l'association, Ibtissam Bouchaara. En janvier dernier, cette éducatrice spécialisée de 37 ans avait pris la parole publiquement pour dénoncer les conditions d'acceuil au foyer Bellevue de Châlons-en-Champagne où un jeune malien s'était défenestré. Depuis, l'employeur d'Ibtissam Bouchaara, l'association la Sauvegarde, cherche à la licencier. L'Inspection du travail s'y est opposée mais la direction de l'association a fait appel.

Les syndicats dénoncent un acharnement

Après bientôt six mois de conflit avec sa direction, Ibtissam Bouchaara est toujours combative, mais épuisée : "Ce qui est éprouvant, c'est de se dire que du jour au lendemain on peut quitter son poste. Cela fait dix-sept ans que je travaille ici. Je suis une bonne éducatrice (...)Je tiens parce qu'il y a des salariés qui me soutiennent et des syndicats". Pour Hassan El Karkouri, délégué Sud au sein de l'association La Sauvegarde, il ne fait aucun doute qu'Ibtissam Bouchaara est victime d'un acharnement de la part de son employeur : "Quand l'Inspection du travail fait une enquête complète , conclut qu'il n'y avait pas de raison de la licencier et que la direction insiste, Il n'y a pas d'autre mot qu'acharnement".

Des collègues soudés et mobilisés

Au delà du cas Bouchaara, c'est l'ambiance générale au sein de La Sauvegarde qui pose problème selon Nathalie qui a rejoint l'association marnaise il y a quatre ans. "Il y a beaucoup d'intimidation. Au moindre tract syndical, on a une réponse d'un tract patronal, ce que je n'ai jamais vu ailleurs", argumente l'éducatrice. Certains tracts patronaux allant même, selon les syndicats, jusqu'à dénigrer personnellement Ibtissam Bouchaara. L'éducatrice de 37 ans défendra sa cause, la semaine prochaine, devant la Direccte de Châlons-en-Champagne. En attendant, ses collègues ont commencé à faire circuler une pétition. En trois jours, la grande majorité des salariés de La Sauvegarde y a apposé sa signature.