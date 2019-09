Reims : plusieurs centaines de manifestants défilent contre la réforme des retraites

Journée nationale de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites. À Reims, plusieurs centaines de manifestants défilent dans les rues. Le trafic des bus et des trams est fortement perturbé.

Reims, France

"Les prix augmentent, augmentez les salaires" ou "Macron, valet du patronat au service des richards", tels sont les slogans entendus ce mardi dans les rues de Reims, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Plusieurs centaines de personnes défilent depuis 10h en centre-ville.

Neuf syndicats ont appelé à cette nouvelle journée de mobilisation sur tout le territoire pour défendre les régimes spéciaux, menacés par le gouvernement qui veut uniformiser le système des retraites en un régime unique à points. Conséquences : outre les manifestations, des perturbations sont en cours sur les transports publics, notamment en Champagne-Ardenne.

"J'ai une femme qui ne travaille pas et 4 enfants à scolariser, je dois penser à tout ça, mais je veux aussi partir à la retraite en bonne santé", explique Kader, chauffeur de bus chez Citura depuis 11 ans. Avec le système de bonus-malus et l'âge d'équilibre à 64 ans, recommandé dans le rapport Delevoye, ce quinquagénaire craint de partir à la retraite à 65 ans "et je le supporterai pas, je vais être fatigué."

Une peur partagée par Said, inspecteur des finances publiques à Reims : "On ne connait pas encore la valeur du point dans leur nouveau système, mais si c'est comme dans le privé, il y aura des pertes de pouvoir d'achat", précise-t-il. "Dans les finances publiques, notre statut n'est pas un privilège, c'est un statut qui garanti le bon fonctionnement des services publics."

Si plusieurs manifestations sont déjà annoncées en France, Thomas Roze responsable de l'union locale de la CGT, promet une mobilisation sur la durée. "On attend de se concerter au niveau national, mais on va lancer de nouveaux appels à la grève prochainement. On n'a pas pu faire reculer le gouvernement ces dernières années, mais j'espère bien que cette fois-ci sera la bonne."