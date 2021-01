Reims : un coursier à vélo récupère les sapins de Noël dégarnis

Un coursier à vélo de Reims propose pour 5 euros de venir à domicile et de récupérer votre sapin de Noël. Son service rencontre un succès fulgurant et évite aux Rémois de laisser traîner le sapin pendant un mois sur leur balcon.

C'est toujours un crève-cœur en début d'année : il faut se débarrasser de son sapin de noël et c'est souvent un casse-tête. Des points de collecte sont mis en place un peu partout par la municipalité mais ils sont difficilement accessibles.

"On pensait faire comme tout le monde, le mettre dans la voiture et aller à la déchetterie. Et salir la voiture, c'est pas très pratique", explique Anaïs qui a décoré cette année son tout premier sapin naturel. "C'est mon compagnon qui a trouvé la solution".

J'avais un sapin et j'ai voulu m'en séparer. J'ai galéré avec la voiture et la remorque et je me suis dis "Tiens, pourquoi pas ?"

La solution, c'est Yoann, un jeune coursier à vélo rémois qui dépose les sapins dans les centres de collecte mis en place par la ville de Reims. Il a eu l'idée de ce service il y a maintenant 3 ans. "Je l'ai fait sur un coup de tête. J'avais un sapin et j'ai voulu m'en séparer. J'ai galéré avec la voiture et la remorque et je me suis dis "Tiens, pourquoi pas ?". Je l'ai fait et puis ça marche", se réjouit Yoann.

Et au fil du temps, le coursier a commencé à se faire connaître par le bouche-à-oreille : "La première année c'était très calme. Et là, je carbure. Depuis deux ou trois jours, j'ai des coups de téléphone à longueur de temps. Je peux même pas répondre à tout le monde", admet-il alors que son portable n'arrête pas de sonner.

Son passage rime toujours avec soulagement pour ses clients, "parce que sinon, le sapin, il pourrait rester un mois sur le balcon voire deux mois, rit-il. J'ai énormément de clients qui me dise merci pour ça".

Le service de ramassage de sapins continuera jusqu'au 31 janvier, date à laquelle les points de collecte municipaux seront fermés. Pour faire appel à Yoann : 07 56 92 61 47