Reims : la Comédie occupée par une cinquantaine d'acteurs du monde de la culture

La Comédie de Reims occupée depuis ce lundi matin. Une cinquantaine d'acteurs du monde de la culture, dont des intermittents du spectacle, sont réunies dans l'auditorium. Ils protestent contre la fermeture des lieux culturels liée au coronavirus. Une assemblée générale est en cours pour déterminer les conditions de cette occupation.

L'assemblée générale était en cours à 10h ce matin © Radio France - William Gay Costa

Cette mobilisation intervient au lendemain d'une marche fleurie organisée à Reims, plus de 300 manifestants ont défilé dans l'hyper-centre et ont déposé des fleurs devant les cinémas, théâtres et musées.

Plus d'informations à suivre.

Des fleurs déposées devant la Comédie de Reims © Radio France - William Gay Costa