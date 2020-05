Reims : une manifestation de soutien pour l'inspecteur du travail marnais mis à pied Anthony Smith

Douze manifestants seulement, espacés les uns des autres d'un mètre et porteurs d'un masque, pour respecter les gestes barrières : voilà le rassemblement intersyndical un peu particulier qui a eu lieu ce vendredi 15 mai devant la sous préfecture à Reims, en soutien à Anthony Smith cet inspecteur du travail marnais mis à pied par le ministère du travail car il aurait outrepassé son rôle pendant le confinement.

Anthony Smith avait engagé une procédure de référé à l'encontre d'une structure d'aide à domicile rémoise, l'Aradopa, les salariés de l'association dénonçant le manque de moyens de protection face au coronavirus -et notamment le manque de blouses et de masques- depuis le début du confinement. Un droit d'alerte a été lancé le 10 avril.

Ce que veut faire la ministre du travail c'est faire pression sur les inspecteurs du travail ! -- Thomas Rose, CGT

La mise à pied de l'inspecteur du travail a été un vrai choc pour le monde syndical, qui ne pouvait pas manifester en temps de confinement et qui ne peut toujours pas rassembler à grande échelle. "La ministre du travail veut mettre la pression sur les inspecteurs du travail pour faire en sorte que le travail reprenne le plus vite possible, mais parfois dans des conditions indignes et c'est comme ça que ça s'est passé pendant le confinement ! Les inspecteurs du travail comme Anthony Smith voulaient des garanties", souligne Thomas Rose de l'union locale CGT à Reims.

Un autre rassemblement devant l'Aradopa ce vendredi

Des militants syndicaux et des salariés se sont également rassemblés ce vendredi devant les locaux de l'Aradopa, car des problèmes subsistent selon la secrétaire général Force ouvrière dans la Marne qui suit le dossier depuis le début. "Ca avance un petit peu, mais il y a toujours concernant cette association une alerte pour danger grave et imminent portée par les élus FO... encore lundi l'association a rouvert sans consultation et information des représentants du personnel", explique Sylvie Szeferowicz.