Réindustrialisation : crédit d'impôt, formations, ce qu'il faut retenir des mesures d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi sa stratégie pour "accélérer" la "réindustrialisation" de la France. Devant des acteurs du secteur, le président de la République a détaillé les grands axes du projet de loi "industrie verte", qui sera présenté mardi en Conseil des ministres, et les mesures pour mettre en œuvre cette accélération, financements publics à la clé.

Le chef de l'État avait annoncé la couleur dès mercredi dans un long entretien à l'hebdomadaire Challenge s, qualifiant la réindustrialisation de "mère des batailles". "Réindustrialiser, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social, construire un avenir pour nos enfants, attirer l'innovation et les talents de tous les secteurs, réduire le déficit du commerce extérieur. Et puis, bien sûr, stopper le décrochage de cette France des territoires", a-t-il plaidé. Et d'insister : "Si on ne gagne pas la bataille de l'industrialisation, on ne pourra pas gagner celle du plein emploi, redonner des perspectives et des projets aux territoires et donc cimenter à nouveau notre unité nationale".

"Clé de notre souveraineté"

La réindustrialisation "est la clé de notre souveraineté", a répété le président de la République devant un parterre de 400 patrons, ministres et représentants de collectivités ce jeudi, évoquant un enjeu "économique, politique, territorial et géopolitique", et plaidant pour le développement d'une industrie décarbonée, "ou en tout cas cohérente avec la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité."

En février 2022 déjà, le président de la République avait annoncé, depuis Belfort, sa volonté de développer "massivement" les énergies renouvelables et le nucléaire.

700 millions d'euros pour améliorer les formations aux "métiers d'avenir"

Le chef de l'État a notamment annoncé que 700 millions d'euros allaient être engagés pour installer les formations au plus près des étudiants, notamment dans des plus petites villes et dans les "métiers en tension". Cette somme sera engagée "dès les prochains jours et dans l'année à venir pour faire évoluer la carte des formations à tous les niveaux de diplôme", a-t-il précisé.

Création d'un crédit d'impôt "industrie verte"

Emmanuel Macron a également annoncé la création d'un "crédit d'impôt industrie verte", pour soutenir la production de batteries, pompes à chaleur, éoliennes ou panneaux solaires. Ce crédit d'impôt "permettra de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030", a estimé le président de la République.

Le bonus automobile prendra en compte "l'empreinte carbone"

Le bonus écologique à l'achat d'une voiture électrique sera réformé pour "prendre en compte l'empreinte carbone" de leur production et ainsi favoriser les véhicules fabriqués en Europe, a enfin promis le chef de l'État, puisqu'en Chine, l'énergie qui permet de les produire repose encore largement sur le charbon. Il a également affirmé que les commandes publiques allaient prendre en compte les critères environnementaux "pour les produits clés de la décarbonation" comme les éoliennes et les pompes à chaleur dès juillet 2024 au lieu de 2026.

Riposte à Joe Biden

Ces annonces se veulent la mise en musique française de la riposte européenne à la politique très volontariste, sinon protectionniste, établie par Joe Biden aux États-Unis pour soutenir l'industrie et la transition énergétique. Emmanuel Macron avait été à l'automne en première ligne pour pousser le Vieux Continent à s'armer face à cette concurrence, ainsi que face à la montée en puissance chinoise.

Le chef de l'État a d'ailleurs appelé l'Union européenne à faire "une pause réglementaire européenne" en matière de contraintes environnementales, estimant qu'elles étaient déjà plus strictes qu'ailleurs et qu'il fallait désormais de la "stabilité".

L'exécutif estime que sa politique depuis 2017 commence à porter ses fruits. Il met en avant les 300 créations nettes d'usines en France entre 2017 et 2022, à comparer avec les 600 destructions nettes entre 2008 et 2016. Le président prédit même le rattrapage "d'ici la fin du quinquennat" du "choc de désindustrialisation dû à la crise de 2008".