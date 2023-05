Réindustrialiser la France : comment le groupe Savoye soigne son image écolo avant son installation à Longvic

France Bleu Bourgogne - D'ici un an vous vous installerez dans vos nouveaux locaux, six hectares, 500 employés. Pourquoi avoir choisi ce site ?

Marjorie Taysse - Historiquement, on est déjà basés en Côte-d'Or, à Dijon, et à Ladoix-Serrigny. Il n'était pas concevable de quitter la Côte d'Or et il n'était pas concevable non plus de ne pas être quelque part entre Dijon et Beaune. Beauregard a fait sens dans le sens où une partie de nos salariés vont venir de Ladoix. Et là, on est juste à la sortie de l'autoroute. Donc ça minimise l'impact du temps de route.

Le problème sur ce site, c'est la mobilité. En tram, ça va être compliqué. En bus, ça va être compliqué, à vélo, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il reste ?

La voiture. On a eu une réunion avec la métropole en janvier dernier, certaines avancées ont été annoncées, notamment pour essayer de désengorger un petit peu la circulation que vous voyez le matin. Il y a une ligne de transports en commun, donc à la demande dans un premier temps pour pouvoir mesurer la fréquentation qui devrait être mise en place à partir de septembre. On attendait un petit peu plus, on va être totalement honnête. Par contre, c'est déjà une avancée après des réunions de travail avec la métropole. Il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas qu'un problème de Savoye.

Vous parlez de la métropole, vous êtes soutenus dans ce projet financièrement ?

Alors on a été aidés très clairement par les collectivités. On a été aidés au niveau de l'achat du terrain. On a été aidés plus globalement puisqu'on a bénéficié d'une subvention dans le cadre de Territoires d'industrie. Donc oui, on peut pas dire qu'on n'est pas aidés ou écoutés. Maintenant, effectivement, notre besoin à nous, c'est un besoin de demain. Et on sait que la temporalité, ça sera certainement après demain, voire après, après demain. On a bon espoir malgré tout à la fin, d'arriver à avoir une zone desservie comme on le souhaite.-

Quels sont les atouts de la Côte-d'Or selon vous ?

On a quand même un atout intéressant, c'est notre liaison avec Paris en TGV, qui est quand même plutôt rapide. Un réseau autoroutier plutôt performant. Donc ça, c'est quand même des atouts qui sont positifs. Et puis la capacité d'offrir une qualité de vie plutôt sympathique. Donc du coup, c'est plus doux aussi pour une entreprise qui s'installe. Un facteur d'attractivité puisque l'équilibre personnel est plus respecté.

Emmanuel Macron insiste sur la décarbonation de l'industrie. Vous par exemple sur ce site en matière d'écologie, qu'est ce que vous allez faire ?

On a un premier axe qui est au niveau de l'isolation du bâtiment en lui-même, donc c'est plutôt sa structure. On a décidé que ce bâtiment consommerait 20 % de moins que ce qu'imposait la loi. On a mis une grosse centrale photovoltaïque en toiture. Donc ça va nous rendre autonomes à peu près à 60 % de notre consommation d'électricité. Et puis là, on est en cours d'étude suite à l'été dernier, qui était plutôt un été très sec. On est en cours d'étude d'une solution pour éventuellement raccorder nos sanitaires sur des cuves d'eau qui seraient enterrées pour éviter de tirer sur le réseau au moment où le réseau pète un petit peu. Donc voilà, c'est les trois axes principaux du bâtiment.