Réinventer la Seine : 20 lauréats de Paris au Havre pour redonner une nouvelle vie à des sites oubliés

20 projets ont été retenus sur 72 finalistes pour "Réinventer la Seine". La liste des lauréats a été dévoilée mercredi au Havre en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ce vaste appel à projets a été lancé il y a un peu plus d'un an, l'objectif est de redynamiser des sites le long du fleuve.

On connaît depuis hier mercredi les lauréats du vaste appel à projets "Réinventer la Seine". Lancé il y a un peu plus d'un an, cet appel à projet est inédit de part son ampleur et l'investissement des candidats locaux et internationaux. 35 sites le long du fleuve avaient été identifiés pour être redynamisés, et avoir une nouvelle vie. Annoncés au Havre mercredi après-midi en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce sont finalement 20 projets sur 72 finalistes qui ont été retenus. Des projets innovants dans leur conception, pour mettre en valeur l'Axe Seine et favoriser son développement économique mais aussi en terme de qualité de vie. Le tout mis en oeuvre par des équipes pluridisciplinaire : artistes, architectes, urbanistes etc...

13 projets sur 46 retenus ont été retenus à Paris, 5 sur 15 au Havre et 2 sur 10 à Rouen (dont un dans l'Eure).

A Rouen, seul le projet de chai à vin transformé a été retenu

Le chai à vin réinventé / Mandataire : Eiffage Construction Haute - Normandie

Dans l'Eure, un projet de complexe hôtelier et de port de plaisance a été retenu à Poses

La Vie Seine / Mandataire : Atelier ZOU S.A.S

Au Havre, les bassins Vatine, Vauban et de l'Eure investis

Rêver / Mandataire : Les Apaches

Barges&Berges sur Seine / Mandataire : Barges&Berges SAS

La plupart des projets devraient voir le jour rapidement, d'ici 2020-2021. Le foncier sera mis à leur disposition dans les prochaines semaines (cession, convention d'occupation temporaire etc...), la plupart des sites appartiennent à Haropa, ou aux villes.