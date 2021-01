Réinventer la Seine : à Rouen, l'ancien Chai à vin ne deviendra finalement pas un casino

Rouen n'aura finalement pas son Casino. Le projet de complexe de jeux dans l'ancien Chai à Vin près de l'esplanade Saint-Gervais à Rouen est abandonné. C'était l'un des projets "Réinventer la Seine", une opération lancée il y a 4 ans par les villes de Paris, Rouen et du Havre pour donner une seconde vie à des sites le long de la Seine, souvent délaissés ou peu valorisés.

Un critère manquant

Le projet de remplissait pas tous les critères affirme le maire de Rouen et président de la métropole, Nicolas Mayer Rossignol, qui était de toute façon contre. "Le projet de casino sur le Chai à Vin ne pouvait pas marcher, parce que l'une des conditions, quand vous voulez faire un casino, c'est qu'il faut que dans la ville, dans le territoire, il y ait un "Orchestre d'intérêt National". C'est un label particulier, qui n'existe pas à Rouen, et pour le modifier ce n'est pas simple du tout, il aurait soit fallu changer la loi, soit changer un certain nombre de choses à l'Opéra, qui dépend de la région, ce n'est pas possible sur le plan juridique. Par ailleurs pendant la campagne pour les élections municipales, nous étions plusieurs à indiquer qu'il ne nous semblait pas très pertinent de développer un casino dans le Chai à Vin".

"Par contre, sur la presqu'île Saint-Gervais, il y a un magnifique projet à faire, on est en train d'y travailler avec le Grand port maritime de Rouen. Le Chai à Vin pourrait avoir plusieurs vocations, autour de la culture, de la restauration, et un projet architectural".

Nicolas Mayer Rossignol

Dans un communiqué de presse, le groupe d’élus "pour une Métropole des Territoires" de Laurent Bonnaterre estime que la majorité "PS/PC/EELV qui dirige la Ville de Rouen a décidemment une vision bien à elle de l’intérêt général", "l’emploi et l’attractivité n’est en aucun cas sa priorité". Selon ces élus, la majorité aurait pu se battre pour obtenir les critères nécessaires pour ce casino. "Cet investissement créerait de l’emploi direct, 300 au bas mot, ainsi que des emplois indirects, de prestataires et fournisseurs. Cet investissement garantirait des rentrées fiscales annuelles conséquentes pour la Ville de Rouen, plusieurs millions d’euros, sans que ne soit dépensé l’argent public, pour sa mise en œuvre" écrit Laurent Bonnaterre.