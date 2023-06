En Mayenne, le Relais du Gué du Selle à Mézangers affiche complet pour les 24H du Mans

C'est la grande semaine du Centenaire des 24 Heures du Mans chez nos voisins sarthois, les premiers essais qualificatifs ont lieu aujourd'hui en vue des courses du week-end. Chaque année près de 250.000 spectateurs viennent assister à cet événement de renommée mondiale. En Sarthe les complexes hôteliers sont pleins à craquer c'est donc les gîtes et hôtels de la frontière Mayennaise/Sarthoise qui sont pris d'assaut.

"J'aurais pu remplir deux hôtels"

À l'Est du département, à Mézangers près d'Evron le restaurant-hôtel du Relais du Gué de Selle affiche complet.

Dans un écrin de verdure. L'établissement est bien calme. Seul le chant des oiseaux résonne. Mais pas pour longtemps. Aurélie Di Gennaro, la patronne, est en plein préparatifs : "27 chambres sur 27 sont occupées ce mercredi soir. J'ai dû refuser des clients. J'ai eu tellement de demandes que j'aurais pu remplir un deuxième établissement comme le mien !", s'exclame-t-elle.

Une quarantaine de clients environ est attendue au Gué de Selle pour le centenaire des 24 h du Mans. 98 % sont Français, ce sont surtout des grandes sociétés françaises qui viennent en groupe.

Le parking du Relais du Gué de Selle remplit de voitures luxueuses dans les années 2000, à l'occasion des 24 H du Mans © Radio France - Océane Zitouni

Des menus élaborés haute gamme

Derrière les fourneaux, le chef et propriétaire Anthony Detemmermann s'occupe de tout. Pour satisfaire ses clients, il a mis les petits plats dans les grands :

"On va avoir des menus un petit peu plus élaborés, car ce sont des clients qui veulent des choses un petit peu plus haut de gamme. Donc on va être sur du homard, de la langoustine, du barbue, des belles côtes de bœuf", énumère-t-il.

Pour être sûr de manquer de rien, Anthony Detemmermann à dû s'y prendre bien à l'avance : "Ça fait déjà une semaine qu'on a fait nos commandes, qu'on a prévenu certains de nos fournisseurs pour être sûrs d'avoir des produits de qualité."

Cette année, seuls deux Anglais ont réservé pour le Centenaire. C'est bien moins que les années précédentes, mais pour les gérants, ce n'est pas plus mal, "ça pourrait permettre de fidéliser des clients Français susceptibles de revenir plus souvent que des internationaux", conclue Aurélie Di Gennaro.