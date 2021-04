La relance éco : à 27 ans, il crée Leviia une entreprise qui veut devenir le OneDrive Français

Leviia est une entreprise qui va intéresser tous ceux qui cherchent une alternative française et pas trop chère à One drive, Dropbox ou Google Drive, tous ceux qui ne veulent pas que leurs données, leurs fichiers soient stockés sur les serveurs américains, tout en ayant un service très rapide et sécurisé et ils sont de plus en plus nombreux. "Aujourd'hui, le marché du stockage en ligne est principalement dominé par les outils américains, il y a quelques alternatives européennes et très peu d'alternatives françaises", explique Arnaud Meauzoone

C'est d'ailleurs parce qu'il cherchait ce type de service sur Internet et qu'il ne le trouvait pas qu'Arnaud Meauzoone a créé son entreprise à l'âge de 27 ans.

Arnaud Meauzoone est passionné d'informatique depuis son plus jeune âge

Il est tombé très jeune dans ce monde "J'ai beau avoir 27 ans ça fait 12, 13 ans que je fais de l'informatique " explique-t-il en riant. Car c'est à l'âge de 15 ans qu'il a commencé à faire ses premières programmations. Il a fait une école d'ingénieur option génie informatique, "J'étais déjà président du club informatique de mon école", ajoute-t-il

Diplômé, il a ensuite travaillé dans plusieurs grandes sociétés la BNP, le Crédit Agricole, Europe assistance et beaucoup de petites entreprises, avec des filiales informatiques quand il a travaillé en société de services. Il a fait de nombreuses missions, chez des clients différents, " ce qui m'a permis d'acquérir une belle expérience en haute disponibilité, administration système, réseau et sécurité ".

Comment est né le projet ?

Et puis il a loué quelques serveurs chez OHV pour pouvoir tester des technologies principalement d'automatisation et comme il le raconte : "J'ai commencé à m’amuser avec !"

C'est comme ça que le projet de proposer de l'espace de stockage français, sécurisé et rapide a commencé à voir le jour : "Cela n'existait pas, ou en tout cas, je n'en trouvais pas de fiables et d'accessibles à l'époque où j'en cherchais" affirme-t-il . Il a donc décidé de monter ce projet, soutenu par sa famille qui l'a encouragé à se lancer. Aidé par deux amis, il a pu réaliser son projet en octobre 2020.

Le succès est immédiat

"Le premier jour où nous avons lancé les pubs, nous avons eu immédiatement des clients, c'était super et depuis, tous les jours, nous avons de nouveaux clients".

Ses clients sont de trois types, le particulier qui souhaite stocker ses données dans un cloud français et qui ne veut plus dépendre des outils américains pour protéger ses données.

Les petites entreprises qui souhaitent pouvoir travailler en ensemble, s'échanger des documents, les stocker en ligne. "Aujourd'hui, avec la Covid et le télétravail généralisé, la demande s'est multipliée pour ce type de service. Beaucoup d'entreprises se sont rendu compte qu'elle n'avait pas les outils pour faire travailler correctement leurs salariés et viennent vers nous", explique Arnaud Meauzoone.

Enfin Leviia travaille beaucoup avec les administrations et les mairies qui souhaitent numériser leurs documents comme par exemple les cadastres, qui ont besoin de les stoker et qui cherchent un prestataire français qui soit fiable et sécurisé. Tous ses serveurs de Leviia sont en France chez OVH, répartis sur trois sites (Roubaix Gravelines et Strasbourg) et nous les infogerons nous-même.

Comment ça marche ?

En matière de sécurité, tous les fichiers sont chiffrés au moment de l'envoi et sur les serveurs explique Arnaud Meauzoone et pour ceux qui ont des demandes de sécurité très spécifiques.

Nous proposons un chiffrement personnalisé, c'est-à-dire que le fichier sera chiffré sur l'ordinateur ou le téléphone de la personne, il sera le seul à en connaître le code et il sera envoyé chez Leviia entièrement chiffré ce qui permet une sécurité maximum.

Il y aura aussi des système anti Ransomware, ces programmes malveillants qui prennent en otage des fichiers, ou des ordinateurs entiers, avec des anti virus, des anti malware et surtout des back up tous les quarts d'heure, "ce qui fait que s'il y avait le moindre problème, nous serions en possibilité de restaurer vos fichiers tels qu'ils étaient il y a un quart d’heure".

Enfin, pour être plus écologique, comme tous les clouds, ces plates-formes consomment beaucoup d'énergie et donc libèrent beaucoup de CO2, Arnaud Meauzoone a décidé de compenser ses émissions de carbone en finançant une association qui replante des arbres Reforest'Action.