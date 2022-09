"On relance des personnes éloignées du marché de l'emploi depuis parfois près de dix ans"

Poitiers rejoint le dispositif "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée". L'annonce est tombée mercredi. C'est l'aboutissement de cinq années de réflexion et de préparation. L'objectif, c'est de permettre le retour à l'emploi de 340 personnes d’ici 2028 grâce à une entreprise basée à Poitiers. Zéro Chômeur, un dispositif testé de longue date à Mauléon dans les Deux-Sèvres et depuis plus récemment à Châtellerault. Notre invitée ce matin était la directrice de l'entreprise à but d'emploi Le Ressort qui a ouvert ses portes en mars et qui œuvre pour la réinsertion des demandeurs d'emplois sur le Châtelleraudais.

Delphine Plaud, directrice du Ressort, l'entreprise à but d'emploi de Châtellerault. Copier