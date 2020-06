Relance éco : de la pub gratuite pour le commerce local à Strasbourg

Pour relancer le commerce local, l'agence de communication digitale strasbourgeoise Ben&Jo lance une campagne gratuite de soutien aux entreprises locales.

_"Nous avons loué quatre panneaux publicitaires dans la ville pour huit semaines", explique Jo de Ben et Jo. "Des entreprises différentes se succéderont sur ces panneaux, sélectionnées parmi nos clients. Les soutenir, ça fait partie de nos missions."_

Les premiers retours sont positifs selon l'agence. "Roses et Aléas, qui fait du mobilier éthique à Strasbourg a réussi sa campagne de crowdfunding. Le Labo Food, toujours à Strasbourg, lance son épicerie, et les retours sont bons aussi." Les panneaux sont situés dans des lieux fréquentés comme les stations Gare et Gallia du tramway.

