Relance Éco : une directrice de cinéma en "appelle aux amoureux du cinéma", il faut "venir voir des films"

C'est un symbole d'un secteur en difficulté en raison du coronavirus. Le cinéma le Grand Rex de Paris a fermé ses portes ce lundi pour tout le mois d'août, pour la première fois de son histoire, en raison du nombre insuffisant de spectateurs. Et toutes les salles obscures de France sont concernées, les grands réseaux ou les cinémas indépendants.

Par exemple en Mayenne, le cinéma indépendant Le Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne enregistre près de 90% de baisse du chiffre d'affaire en juillet par rapport à l'année dernière. Deux des trois salariés sont totalement au chômage partiel mais les aides de l'Etat ne seront pas suffisantes. Il faut retourner au cinéma lance Joëlle Hanot, la directrice du Palace de Château Gontier sur Mayenne.

J'appelle à l'aide, au nom de tous les cinémas, et plus particulièrement des cinémas indépendants

"C'est une catastrophe, le cinéma enregistre des pertes abyssales au niveau des entrées, au niveau des recettes. Économiquement ce n'est pas viable du tout. On fait des séances à zéro, une, deux personnes, le maximum que l'on puisse faire c'est dix. Alors qu'est-ce que je fais ? Je ferme ou je maintiens quand même l'activité ? Les cinémas indépendants on investit, j'ai des traites, des créances, des coûts, du personnel, c'est très lourd. Il y a des cinémas indépendants en très grandes difficultés. J'appelle à l'aide, au nom de tous les cinémas, et plus particulièrement des cinémas indépendants".

Continuez à vivre, restez en joie, en confiance, en sérénité, de maintenir le lien. Ne pas avoir peur. J'en appelle aux amoureux du cinéma, de venir voir les films" - Joëlle Hanot.

70% de fréquentation en moins en juillet pour le Cinéville de Laval, les quinze salariés sont tous en partie au chômage partiel. Cependant Laurent Gaudin, le nouveau directeur du Cinéville de Laval, n'est pas inquiet pour son cinéma, mais plutôt pour les plus petites structures, qui font la richesse du maillage français.

Mais pour le directeur du Cinéville, la peur n'est pas la principale responsable, c'est l’absence des grosses productions américaines habituelles.

"Tous les cinémas de France sont touchés par une baisse de fréquentation de l'ordre de 75 %. En France, il y a à peu près 4 millions de personnes qui vont au cinéma chaque semaine et on est plutôt aux alentours d'un million", a expliqué ce lundi le président de l’Association française des cinémas art et essai. François Aymé qui a rencontré la ministre de la Culture la semaine dernière pour lui demander une aide d'urgence de 150 millions d'euros.