Relance éco : 300 salariés au chômage partiel chez Alive, le groupe spécialisé dans l'événementiel à Tourcoing

Alive, groupe basé à Tourcoing, tente de redémarrer. Mais cette société qui fait partie des trois plus grosses entreprises en France dans le domaine de l'événementiel, a du mal à relancer la machine. Et pour cause, la crise du coronavirus a entraîné l'annulation de nombreuses manifestations et festivals.

Environ 300 salariés au chômage partiel

Au début de la crise, voyant les manifestations s’annuler les unes après les autres, Alive avait mis pratiquement tous ses salariés, hormis l’administration, au chômage partiel. Pour se remettre un pied à l’étrier et tenter de redémarrer, la société qui fait également de l’agencement et qui possède une menuiserie en interne, a proposé à ses clients un certain nombre de produits de protection.

L'offre est diverse : des distributeurs de gel, des séparations en plexiglas sur mesure que le groupe fabrique lui-même en passant par les petits poteaux et sangles qui permettent d’organiser des files d’attente. Elle propose également des tonnelles avec tables et chaises pour les accueils extérieurs.

Cette activité donne du travail à quelques salariés mais la société a encore environ 300 personnes au chômage partiel soit 90% de son effectif. Pour rebondir, Alive dont le métier est d’apporter toutes les solutions techniques pour des événements ponctuels (son, vidéo, lumière, décor, structure, distribution électrique ou encore scènes) propose des locations d’espaces sur son siège à Tourcoing, pour des plateaux télé.

Elle en a mis plusieurs déjà à disposition de banques. Cinq à six personnes viennent sur un plateau débattre d’un sujet ou donner des informations et l’émission est retransmise en direct à plusieurs milliers de personnes en même temps. Une activité d'appoint car les manifestations extérieures sont loin de redémarrer.

Retour à la normale en 2022

Alive vient encore d'apprendre l’annulation d’une grosse convention en septembre. Pour cet été a priori le premier gros festival, celui du Touquet fin août, est maintenu. Le groupe commence à avoir des demandes de devis pour des rassemblements en extérieur de moins de 5.000 personnes, notamment des bals du 14 juillet, mais elle n’a encore rien signé.

La reprise est très progressive même si elle devrait toujours avoir la charge de trois gros rendez-vous sportifs ces prochains mois : le Tour de France entre fin août et fin septembre puis Roland Garros et enfin le Paris-Roubaix. Au début du confinement, Alive pensait redémarrer en septembre.

Mais aujourd'hui, l'entreprise craint que l’activité ne reprenne doucement qu’à partir de janvier prochain, pour un retour à la normale qu’en 2022. En plus de ses 330 salariés, la société fait vivre une centaine d’intermittents par an qui sont eux aussi actuellement au chômage partiel.