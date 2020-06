Relance Eco : à Belfort, les ventes aux enchères ont gagné des clients depuis le confinement

"Je suis assez confiant", se réjouit Florian Dufrêche qui gère l'Hôtel de ventes de Belfort. Depuis la fin du confinement, "on a pu constater que les ventes aux enchères ont été très suivies et notamment on a eu beaucoup de nouveaux clients qui ont pris le temps de s'intéresser à nos ventes en live." La première vente avec du public devrait, selon lui, être un succès.

La période de crise n'est pas totalement terminée. Le commissaire-priseur a vu toutes ses ventes reportées pendant le confinement. "Le chiffre d'affaire va être décalé sur les eux prochains mois." Mais cela ne l'inquiète pas.

Des nouveaux acheteurs sur les ventes en lives

Florian Dufrêche a pu reprendre une activité dès la fin du confinement en proposant des ventes en live sur internet. "C'est sûr, ça perd un peu de son charme", concède-t-il. D'après lui, pour les enchérisseurs, "ça ne change pas grand-chose" puisqu'ils voient toujours le commissaire-priseur en vidéo, et les lots en photo sur leurs ordinateurs. Ils peuvent également enchérir en direct comme si ils étaient dans la salle.

Des prix de ventes plus élevés

Lors de ces vente en live, le nombre d'enchérisseurs a augmenté. En salle des ventes habituellement, il compte entre 50 et 100 personnes et environ 150 à 300 de clients qui suivent la vente sur internet. Depuis le déconfinement, Florian Dufrêche se rend compte qu'il y a environ "200 à 300 personnes de plus qui suivent le live".

Le fait qu'il y ait plus d'enchérisseurs, fait également monter les prix. Alors pour la première vente de ce jeudi 25 juin, il est optimiste : "Je suis assez confiant, je pense que les prix vont être maintenus par rapport à ce que l'on constate lors de ventes aux enchères classiques". Ils pourraient même augmenter, "puisque si il y a plus de public, mécaniquement les prix sont amenés à monter."

Les vendeurs, pas encore au rendez-vous

Du côté des vendeurs, c'est plus calme : "Certains sont encore apeurés à l'idée de sortir de chez eux. Ils limitent leurs sorties aux besoins de première nécessité, c'est-à-dire faire des courses ou aller chez le médecin", raconte Florian Dufrêche. Beaucoup ne sont pas encore revenus dans l'Hôtel des ventes pour faire estimer leurs biens.

