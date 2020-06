"La Relance Éco" : à Bourges, La Bovida limite les dégâts

La Bovida compte une trentaine de magasins en France et emploie 300 personnes. La fermeture des restaurants et des cantines (certaines n'ont toujours pas rouvert) a été un rude coup pour la société : son chiffre d'affaires café, hôtel, restaurant (CHR), s'est effondré de 75 % ! Heureusement, son activité traditionnelle auprès des bouchers-charcutiers-traiteurs s'est bien maintenue. Sur mars-avril et mai, la baisse globale n'est donc "que" de 18 % : " Les bouchers, charcutiers, traiteurs de quartier annoncent 25 % de nouveaux clients dans leurs boutiques, étaye, Benoit Martin, directeur général délégué de la Bovida. C'est donc des ventes supplémentaires et comme à la Bovida, on propose des produits pour les fabrications charcutières, les marinades, les complets pour faire des merguez, saucisses et terrines de toutes sortes, forcément comme il y a plus d'activité, il y a plus de fabrication pour notre atelier de production ici au Subdray." Il a fait également beau pendant le confinement. Cela a favorisé les barbecues et dopé ce secteur.

A la Bovida, les épices, on connaît - Denis Fourquet

La Bovida observe un vrai rebond d'activité depuis quelques jours : elle a enregistré début juin sa 5éme plus grosse journée en termes de commandes, depuis un an et demi, grâce à la réouverture de ses magasins : " La partie CHR et collectivités redémarre très difficilement, détaille Benoit Martin, mais le secteur "particulier" repart extrêmement bien. On a rouvert nos magasins le 13 mai et on enregistre une forte progression de chiffres d'affaires. Cela s'explique. Durant le confinement, les français ont beaucoup regardé les émissions de cuisine à la télé. Ils ont cuisiné et redécouvert le fait-maison. Avec le déconfinement, ils ont renouvelé leurs ustensiles et leur matériel de cuisine." C'est donc de bonne augure.

L'histoire de la Bovida a commencé aux Halles à Paris avec un premier magasin. - La bovida

Durant la crise, la Bovida a enregistré jusqu'à 30 % de salariés absents : des personnes fragiles ou des parents bloqués à cause de leurs enfants. L'entreprise s'est donc organisée en interne pour faire tourner son dépôt logistique notamment : " On a joué un peu des "Vis ma vie ". Des personnes de services administratif (comptabilité, marketing, communication) dont l'activité était ralentie, ont été volontaire pour aller prêter mains fortes à la logistique et préparer des cartons. Cette crise sanitaire a donc engendré des effets positifs, des échanges de point de vue entre des métiers et c'est toujours intéressant. " Une souplesse salutaire. La Bovida a également puisé dans sa trésorerie pour payer certains fournisseurs, de masques et équipements de protection notamment (qu'elle commercialise) : environ 200.000 euros. Mais cette société familiale qui fêtera son centenaire l'an prochain, a les reins solides.