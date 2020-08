Relance éco : à Castelnau-le-Lez, les studios PM se réorientent vers le streaming, la télévision par internet

Vous avez sans doute fait l'expérience des visioconférences pendant le confinement, ou des "apéros skype". C'est une activité qui se développe à vitesse grand V : le streaming, autrement dit la diffusion en direct de contenus sur internet. Certaines entreprises ont eu le nez creux et misé sur ce créneau, comme "Studios PM" à Castelnau-le-Lez. Cette société qui, au départ, est un studio de production vidéo traditionnel, a réorienté son activité pendant le confinement et mise désormais sur ce créneau pour se développer.

On aurait dû y penser plus tôt !

Vincent Jouvenel, réalisateur, s'est inspiré de ce que faisaient les chaînes de télé pendant cette période: "des interventions à distance pour éviter les rassemblements en plateau. Ça nous a éveillé sur la perspective de proposer le type de contenu. On aurait dû y penser plus tôt, finalement !" Un service de qualité bien au-dessus des "visio" proposés par Zoom ou Skype. "On est allé plus loin : un plateau, des multi-caméras avec micro. Comme en télévision, avec la même qualité, mais en direct et avec des gens qui interviennent à distance. Voilà ce que le Covid a apporté à notre production".

Congrès en streaming

Parmi les premières expériences, une prestation pour les Journées de la cybersécurité normalement prévues au Corum de Montpellier juste après le déconfinement. Les organisateurs les ont finalement transformées en un événement streaming. "Nous avions un animateur et plusieurs intervenants en plateau, énormément d'intervenants à distance, notamment le secrétaire d'État au numérique depuis son bureau et un responsable de la cybersécurité en France. Pour une audience d'un millier de personnes. Ça nous a confortés dans l'avenir de ce mode de diffusion."

Enjeu environnemental

A présent, le streaming représente 90% de l'activité de l'entreprise. "Là où on faisait essentiellement du clip pour des artistes, des modules publicitaires pour des petites boîtes et surtout beaucoup de locations de plateaux... Tout ça va passer en arrière plan pour laisser place à cette activité. C'est l'avenir, parce que au-delà d'un problème de sécurité sanitaire, c'est une prise de conscience des gains d'énergie possibles en évitant les grands rassemblements physiques pour les entreprises. C'est même un enjeu environnemental."