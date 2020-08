Relance éco : à Chambon-sur-Voueize, "la cave du broc" continue de régaler

Avant la crise sanitaire, l'activité commerciale de Chambon-sur-Voueize avait connu un boom.

Début 2020, quatre commerces se sont installés : un salon de tatouage, une agence immobilière, une librairie associative, et une cave / épicerie.

Durant le confinement, la demande en produits locaux a permis à "la cave du broc" de survivre. Son gérant, David Noyé, fait le point.

"La cave du broc, c'est quoi ?

C'est une cave du jour, avec une quarantaine de références de vins, qu'on fait évoluer suivant les saisons. On vend aussi de la bière, on a deux-trois brasseurs de bières selon l'envie, et on fait tourner à peu près tous les mois. On fait aussi épicerie fine. L'idée c'est que les gens viennent dans l'épicerie, ils choisissent leurs terrines, leurs tartinades, leurs tapas, leurs vins, leurs bières, on met tout sur planche et ils dégustent le tout sur la terrasse qui se trouve juste devant la cave.

Sur le plan économique, le confinement a-t-il laissé des traces ?

Non. Grâce à l'épicerie fine, on a pu rester ouvert. Ca nous a permis de développer les légumes bio, avec les Jardins de Saintary (Rimondeix). On a proposé des légumes aux Chambonnais, surtout aux anciens qui ne pouvaient pas se ravitailler au drive parce qu'ils ne voulaient pas aller sur internet. Concrètement, les Chambonnais ont super bien joué le jeu, et aujourd'hui ils continuent de venir dans les commerces de Chambon.

Les touristes sont là, nombreux en Creuse. Est-ce que vous les voyez dans votre établissement ?

Oui. Pour une année compliquée, il y a vachement de monde. Les curistes des Thermes d'Evaux-les-Bains sont là, les Thermes ont rouvert il y a quelques semaines à peine. Il y a pas mal d'Allemands, de Hollandais, et des Français. Et on se rend compte que dans une journée-type en semaine, le matin on a plutôt des Chambonnais, pour l'apéro le midi ça reste des Chambonnais mais pas de la même génération. L'après-midi c'est assez calme à cause de la chaleur, vers 18h on a une population de touristes qui se sont baladés toute une journée, ils viennent boire un pot ou manger une planche, se rafraîchir. Et le soir après 22h, c'est plutôt des jeunes entre 20 et 30 ans. On reste ouvert jusqu'à 0h40."