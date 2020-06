Relance éco : à Delle l'entreprise Axone Spadone à la pointe de l'innovation sur les distributeurs de gel

L'entreprise Axone Spadone basée à Delle et spécialisée depuis plus de 50 ans dans la fabrication de portes de garage, a conçu et réalisée un distributeur de gel hydroalcoolique sans contact. Une innovation originale et utile

On le sait, la période de confinement a souvent été l'occasion de mettre à profit des idées créatrices. C'est le cas par exemple à Delle où le patron de l'entreprise Axone Spadone, spécialisée depuis plus de 50 ans dans la fabrication de portes de garages, a décidé de se lancer dans la construction de distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact. "Nous sommes partis d'un constat : à l'entrée des magasins, des bureaux, des administrations, on doit tous presser sur le même petit bouton pour faire sortir le gel, quel est l'intérêt sanitaire ?" s'interroge Jean-Pierre Spadone, le directeur commercial de l'entreprise.

Un distributeur actionné par une pédale

Très rapidement, l'idée de proposer un distributeur sans contact est lancée. Une partie de l'équipe de l'entreprise s'est alors mise au travail, et après quelques croquis, une colonne en tôle munie d'une pédale qui permet d'actionner le poussoir du flacon de gel hydroalcoolique est née.

Un feu de paille ?

Après quelques phases de tests, le produit est alors proposé principalement sur le site Internet de l'entreprise, et plusieurs dizaines de colonnes sont vendues dans la région mais aussi dans le nord de la France et la région parisienne. Reste maintenant la question de la pérennité de ce distributeur sans contact. "Je n'en sait rien" reconnaît Jean-Pierre Spadone. "Soit c'est un feu de paille et ça retombera très vite et on aura la satisfaction d'avoir créer quelque chose et d'avoir porter notre pierre à l'édifice de la lutte contre le virus, mais il n'est pas impossible que cette colonne ne devienne un espèce de meuble à l'entrée des magasins, un peu comme le porte-parapluie, et que les gens prendront l'habitude de se laver les mains".

