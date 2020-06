La relance éco : à l'approche des vacances, les agences de voyages adaptent leurs offres

Les agences de voyages ont fait face à une vague d'annulations et de reports, mais depuis la mi-juin, l'activité repart en douceur avec de nouvelles réservation. Valérie Adilly, responsable des agences LK Tour et Europa Tour, propose des vacances adaptées au contexte de l'épidémie de COVID-19.

Dans les agences LK Tour, 50 % des voyages prévus pour les mois de juillet et août ont été reportés ou annulés. Pourtant, Valérie Adilly, la responsable de l'entreprise pour les régions Alsace et Franche-Comté voit les clients revenir. Pendant le confinement, tous les vacanciers déprogrammaient leurs séjours, mais la tendance semble s'inverser.

"Il y a un frémissement", affirme Valérie Adilly. Son entreprise emploie environ 80 personnes en Alsace et en Franche-Comté et compte une agence à Montbéliard.

Les annulations portent principalement sur les voyages à l'étranger. "N'ayant pas beaucoup de visibilité par rapport à l'ouverture des frontières, on s'est posé des questions sur notre activité", explique-t-elle.

Une reprise en douceur

A l'approche de l'été, selon Valérie Adilly, les clients sont "prêts à partir en vacances. Les gens sont en train de se rendre compte que nous sommes fin juin et que d'ici la semaine prochaine, les congés d'été vont démarrer."

"Les gens ont ont besoin de s'évader"

Des vacances plus authentiques

Valérie Adilly et ses employés constatent que les demandes ont évoluées. Avant le coronavirus, les clients choisissaient surtout des séjours "dans le bassin méditerranéen en formule hôtel-club".

Aujourd'hui, l'organisatrice de voyage sent que "_les clients sont à la recherche de voyage qui ont du sens_, donc des voyages où il y a moins de monde, où l'on prend plus le temps de visiter."

Il y a un retour aussi à la nature, la randonnée prend énormément d'importance" - Valérie Adilly, directrice d'agence de voyage

Les destinations les plus prisées, selon elle, sont l'Autriche, "qui propose de bonnes catégories d'hôtels, de beaux sentiers de randonnée, une belle gastronomie et un bon rapport qualité prix" et la France, "dans l'arrière-pays varois, du côté du Luberon ou de la Bretagne."

L'originalité attire également : "Les futurs vacanciers sont à la recherche de promenade sur des fleuves, à bord de péniches par exemple."

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

