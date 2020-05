La relance éco : à La Flèche, Néomouv parie que le vélo sera la star du déconfinement

En 2015, elle avait vendu 6 000 bécanes. En 2020, Néomouv espère toujours atteindre son objectif de 10 000 unités, et ce malgré les deux mois de confinement. Il faut dire que l'entreprise de fabrication de vélos basée à La Flèche, dans la Sarthe, espère bien rattraper le temps perdu en profitant de l'engouement naissant pour le vélo en cette période de déconfinement.

Pour l'instant, l'activité ne fait que redémarrer et le carnet de commande est encore loin d'être rempli entièrement. Mais le PDG de la société, Philippe Vaxelaire, estime que des signes encourageants apparaissent d'ores et déjà : "On sent que dans les grandes villes, notamment Paris, il y a un vrai besoin car les gens ne veulent plus prendre les transports en commun. En région, c'est un peu plus calme, mais nos revendeurs, qui viennent de rouvrir, sentent qu'il y a une demande, des gens viennent se renseigner, etc."

Autre signe : les collectivités locales semblent impatientes d'acquérir de plus grandes flottes. Après avoir acheté 40 vélos l'an dernier, Angoulême vient de repasser commande au fabricant sarthois pour 30 unités. "Et Cholet, qui nous avait passé des commandes, nous demande de livrer le plus vite possible", indique Philippe Vaxelaire.

Le vélo comme moyen de locomotion au quotidien semble donc parti pour se développer. Une aubaine pour Néomouv, qui entend également adapter son offre à ces nouveaux usages, comme par exemple le fait de faire ses courses à bicyclette. L'entreprise a ainsi travaillé sur "un nouveau vélo cargo doté d'un coffre pour transporter des charges lourdes."

